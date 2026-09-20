محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً بمجالس إدارات الصناديق الخاصة

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بمجالس إدارات الصناديق الخاصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة الموقف المالي لهذه الصناديق وتعزيز مواردها، باعتبارها من أهم روافد التمويل الذاتي للمحافظة، والتي تسهم بشكل مباشر في إقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية.

واستهل الاجتماع بالاطلاع على الموقف المالي التفصيلي للصناديق الخاصة، ومناقشة الموضوعات المطروحة والملفات المرتبطة بإدارة مواردها، فضلاً عن التصديق على الحساب الختامي للصناديق عن العام المالي 2025/2026، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، بما يضمن انتظام العمل المالي والإداري وفقاً للقواعد القانونية والمحاسبية المعتمدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، والعميد حاتم طه مدير إدارة مرور الدقهلية، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمحاسب السيد خيرة مدير المديرية المالية، والمحاسب محمد فخري مدير الحسابات بالمحافظة، والمحاسب أشرف وافي مدير إدارة الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة بحث آليات تعظيم موارد الصناديق الخاصة، ولا سيما صندوق التنمية المحلية، بما يعود بالنفع المباشر على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع الاستغلال الأمثل لهذه الموارد في مشروعات تخدم المواطن البسيط وتلمس احتياجاته الحقيقية.

وأكد المحافظ على أهمية تنظيم الأداء المالي والإداري لتعزيز مصادر دخل الصناديق، بما يمكن المحافظة من تنفيذ مشروعاتها ومتابعة أعمال الخطة الاستثمارية بكفاءة وفاعلية، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمتحصلات الصناديق لإعادة ضخها في مشروعات خدمية جديدة، وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين في صورة مشروعات تنموية وخدمية ملموسة.

ووجه محافظ الدقهلية بوضع خطة تفصيلية لكل قطاع من قطاعات المحافظة تحدد أوجه الإنفاق من حصيلة الصناديق وطرق صرفها بمنتهى الشفافية والنزاهة، مع عرض خطة المشروعات المقترح تنفيذها على مجلس إدارات الصناديق لاعتمادها، والتشديد على ضرورة زيادة موارد الصناديق وتحقيق التوزيع العادل لمواردها وفقاً لأولويات المشروعات واحتياجات كل قطاع.

كما أكد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان حسن إدارة الصناديق الخاصة وتحقيق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة.