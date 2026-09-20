قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس القابضة لمصر للطيران: الشركة عادت للربحية واحتلت المركز الـ46 عالميًا
بدء التجارب البحرية لأول سفينة صينية خاصة للأبحاث البحرية
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة أمام منزلها في الإسكندرية
فوكس نيوز: ترامب في مرحلة "اتخاذ قرار" بشأن إيران ويلمح إلى أحداث "كبيرة جدا" قادمة
مأمورية وسط الجبال.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخر بالصف
وزير الري يستعرض بالأرقام حقيقة الوضع المائي في مصر وحوض النيل
إجراء فرنسي عاجل ضد طهران
وزير الطيران المدني: تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول
الاستقرار سيد الموقف .. سعر الذهب في مصر خلال أخر تعاملات اليوم
مساعد وزير الإسكان : طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة.. وبدء استقبال الطلبات اليوم
رئيس مصر للطيران: ننقل 11.4 مليون راكب سنويًا.. ونعمل على إطلاق خدمة طبية عن بُعد
مدير شركة الأهلي عن عقد إمام عاشور الجديد: مش هقدر أجاوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً بمجالس إدارات الصناديق الخاصة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بمجالس إدارات الصناديق الخاصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة الموقف المالي لهذه الصناديق وتعزيز مواردها، باعتبارها من أهم روافد التمويل الذاتي للمحافظة، والتي تسهم بشكل مباشر في إقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية.

واستهل الاجتماع بالاطلاع على الموقف المالي التفصيلي للصناديق الخاصة، ومناقشة الموضوعات المطروحة والملفات المرتبطة بإدارة مواردها، فضلاً عن التصديق على الحساب الختامي للصناديق عن العام المالي 2025/2026، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، بما يضمن انتظام العمل المالي والإداري وفقاً للقواعد القانونية والمحاسبية المعتمدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، والعميد حاتم طه مدير إدارة مرور الدقهلية، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمحاسب السيد خيرة مدير المديرية المالية، والمحاسب محمد فخري مدير الحسابات بالمحافظة، والمحاسب أشرف وافي مدير إدارة الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة بحث آليات تعظيم موارد الصناديق الخاصة، ولا سيما صندوق التنمية المحلية، بما يعود بالنفع المباشر على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع الاستغلال الأمثل لهذه الموارد في مشروعات تخدم المواطن البسيط وتلمس احتياجاته الحقيقية.

وأكد المحافظ  على أهمية تنظيم الأداء المالي والإداري لتعزيز مصادر دخل الصناديق، بما يمكن المحافظة من تنفيذ مشروعاتها ومتابعة أعمال الخطة الاستثمارية بكفاءة وفاعلية، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمتحصلات الصناديق لإعادة ضخها في مشروعات خدمية جديدة، وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين في صورة مشروعات تنموية وخدمية ملموسة.

ووجه محافظ الدقهلية بوضع خطة تفصيلية لكل قطاع من قطاعات المحافظة تحدد أوجه الإنفاق من حصيلة الصناديق وطرق صرفها بمنتهى الشفافية والنزاهة، مع عرض خطة المشروعات المقترح تنفيذها على مجلس إدارات الصناديق لاعتمادها، والتشديد على ضرورة زيادة موارد الصناديق وتحقيق التوزيع العادل لمواردها وفقاً لأولويات المشروعات واحتياجات كل قطاع.

كما أكد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان حسن إدارة الصناديق الخاصة وتحقيق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة.

الدقهلية محافظه اجتماع محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

حمدي الوزير

بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

أعراض ما قبل السكري

انتبه.. علامات تؤكد اقتراب الإصابة بالسكر

الكلى

أعراض غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد