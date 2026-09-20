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قائد المنطقة العسكرية الثالثة اليمنية: معركة مأرب تستهدف استعادة مناطق سيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد المنطقة العسكرية الثالثة اليمنية: معركة مأرب تستهدف استعادة مناطق سيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة

قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة
قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة
أمنية رشاد الجلوي

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة، أن القوات الحكومية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، مشدداً على أن المعركة لم تعد تقتصر على الدفاع عن المواقع، وإنما تستهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة.

وقال ثوابة، وفق ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن القوات المسلحة مستمرة في عملياتها حتى تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون واستعادة مؤسسات الدولة.

خسائر في صفوف الحوثيين جنوب مأرب

وتطرق قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى الهجمات التي شنها الحوثيون قبل أيام على مواقع القوات الحكومية جنوب مأرب، موضحاً أن القوات تمكنت من التصدي للهجمات وأوقعت خسائر في صفوف المهاجمين.

وأضاف أن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، مشيراً إلى أن جثث عدد من عناصر الجماعة لا تزال في الشعاب والوديان ومناطق المواجهات، بعدما تركتهم الجماعة، وفق قوله، دون إجلاء أو إسعاف.

غرفة عمليات مشتركة للقوات الحكومية

وحول سير العمليات العسكرية، أوضح ثوابة أن القوات الحكومية في جبهات مأرب ومختلف مناطق القتال تعمل من خلال غرفة عمليات مشتركة وتحت قيادة موحدة، مشيراً إلى وجود تنسيق بين القوات البرية والجوية خلال تنفيذ العمليات.

ودعا أبناء القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الدفع بأبنائهم إلى جبهات القتال، محذراً من أن مشاركتهم في المواجهات تعرضهم للقتل، وقال إنهم "سيعودون جثثاً هامدة".

إسقاط مسيرة حوثية قرب باب المندب

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت قوات "درع الوطن" الحكومية، الأحد، أن أفراد اللواء الأول التابع لها أسقطوا طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها في أجواء جبهة كهبوب، المحاذية لمضيق باب المندب.

ونشرت القوات مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية إسقاط الطائرة، دون الكشف عن نوعها أو المهمة التي كانت تنفذها. وتشهد جبهة كهبوب، المطلة على مضيق باب المندب، مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين.

ضربات جوية ضد مواقع حوثية في البيضاء

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الأحد، أن القوات الجوية استهدفت عناصر حوثية وعتاداً عسكرياً تابعاً للجماعة في محافظة البيضاء.

وأوضح أن الغارات أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومنظومة اتصالات متطورة، إلى جانب مخازن أسلحة وعتاد عسكري.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القتال منذ يوليو الماضي بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً، بالتزامن مع تحركات ميدانية للحوثيين على طول الساحل اليمني للبحر الأحمر، واستيلائهم على مدينة المخا الساحلية وعدد من الجزر في محيط مضيق باب المندب، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

وأكدت القوات اليمنية عزمها إعادة الانتشار ومواصلة العمليات والضربات ضد الحوثيين على مختلف الجبهات، فيما حذرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الجماعة من مضيق باب المندب يمثل تهديداً للملاحة الدولية.

وفي المقابل، أعلن الحوثيون، السبت، مقتل 73 من عناصرهم، بينهم 25 من حملة الرتب العسكرية، في أحدث سلسلة من إعلانات التشييع التي نشرتها وسائل إعلام تابعة للجماعة، ليرتفع بذلك عدد قتلاها الذين أُعلن عن تشييعهم منذ منتصف يوليو إلى 413 قتيلاً، بحسب تلك الإعلانات.

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