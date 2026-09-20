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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: حمدي فتحي يتعرض للإصابة مع ناديه القطري ويغيب عن معسكر منتخب مصر

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
أ ش أ

قال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، ان حمدي فتحي تعرض لإصابة مع ناديه الوكرة القطري اليوم ،ليتأكد غيابه عن معسكر المنتخب، المقام حاليا في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر ، في إطار الاستعداد لمباريات، أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وكذلك ودية جنوب أفريقيا المقررة 4 أكتوبر المقبل.

وأضاف حسن أن فتحي سيكون خارج معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بالمباريات الثلاث، لينضم للثنائي محمود تريزيجيه وياسر إبراهيم الغائبين للإصابة أيضا.

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم حمدي فتحي

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