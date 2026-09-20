الدوري الإنجليزي يوضح سبب عدم احتساب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد أمام فولهام

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أوضح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق مانشستر يونايتد خلال تعادله 1-1 أمام نظيره فولهام، اليوم الأحد، على ملعب «كرافن كوتيدج».

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما بدا أن تسديدة المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز اصطدمت بذراع كالفن باسي داخل منطقة جزاء فولهام.

وأوضح مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر منصة «إكس»، سبب عدم احتساب ركلة الجزاء، مؤكداً أن قرار الحكم بعدم احتساب مخالفة لمسة يد ضد باسي خضع للمراجعة من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» وتم تأييده.

وجاء في بيان مركز المباريات: «تمت مراجعة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بسبب لمسة يد محتملة من باسي، وأكدت تقنية حكم الفيديو المساعد صحة القرار».

كما نشر المركز نص المحادثة التي دارت بين مسؤولي التحكيم بشأن الواقعة.

وقال الحكم المساعد: «ذراعه قريبة من جسده، الكرة لمست ذراعه، لكنها قريبة من جسده».

ورد حكم الساحة: «قرار الحكم داخل الملعب: استمروا في اللعب».

وجاء رد مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد: «الذراعان قريبتان من الجسم.. كما نرى، نؤكد قرار الحكم داخل الملعب باستمرار اللعب، تماماً كما تم وصف الواقعة داخل الملعب».

وبذلك، أيدت تقنية حكم الفيديو المساعد قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.