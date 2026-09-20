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بعد أزمة فصله بسبب تفاعله مع أغاني تامر عاشور.. طه الويتر يكشف مفاجأة عن وظيفته الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أزمة فصله بسبب تفاعله مع أغاني تامر عاشور.. طه الويتر يكشف مفاجأة عن وظيفته الجديدة

طه الويتر
طه الويتر
محمد البدوي

كشف طه الويتر الذي أثار قصته تفاعله مع أغاني الفنان تامر عاشور خلال إحدى حفلاته في مقر عمله السابق، عن تطورات جديدة وسعيدة في حياته المهنية، مؤكدًا انتهاء الأزمة التي مر بها، وحصوله على فرصة عمل جديدة في أحد المطاعم الشهيرة.

نقطة تحول مهمة

وقال طه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إن ظهوره في البرنامج كان نقطة تحول مهمة بالنسبة له، بعدما ساهم في فتح باب جديد أمامه للعودة إلى سوق العمل.

وأوضح أن صاحب المطعم الجديد شاهد الحلقة التي ظهر فيها مع نهال طايل، وأبدى إعجابه بشخصيته وخبراته، لافتًا إلى أنه تقدم في البداية للعمل كـ«كابتن أوردر»، إلا أنه فوجئ بعرض أفضل.

فرصة للعمل مديرًا للقاعة

وأضاف طه أن صاحب العمل تحدث معه عن إمكانياته وما يستطيع تقديمه، قبل أن يقرر منحه فرصة للعمل مديرًا للقاعة، وهو ما اعتبره تعويضًا من الله عن الفترة الصعبة التي مر بها.

وتحدث طه عن معاناته خلال الشهر الذي أعقب فقدان وظيفته، مؤكدًا أن الأزمة كانت قاسية عليه من الناحية النفسية، لكنه استطاع تجاوزها وعدم الاستسلام للظروف.

وقال: «عشت معاناة لمدة شهر، كنت بتقطع من جوايا، لكن ربنا كرمني، وعرفت إن دي كانت منحة مش محنة، والحمد لله على كل اللي فات».

وأكد أنه تمسك بالأمل طوال فترة الأزمة، ووجه الشكر لكل الأشخاص الذين ساندوه ووقفوا إلى جواره، مشيرًا إلى أن ما حدث معه جعله أكثر إيمانًا بأن الأزمات قد تكون بداية لفرص جديدة.

وفي ختام حديثه، حرص طه على توجيه رسالة شكر إلى الإعلامية نهال طايل وفريق برنامج «تفاصيل»، مؤكدًا أن ظهوره في البرنامج كان له دور كبير، بعد الله، في وصوله إلى فرصة العمل الجديدة.

واختتم قائلًا: «حضرتك والبرنامج كان ليكم الفضل عليا بعد ربنا، وشكرًا جدًا».

طه زف طه الويتر نهال طايل

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