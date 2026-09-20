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الطقس غدا.. أمطار تضرب بعض المحافظات ونشاط رياح يلطف الأجواء
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا.. أمطار تضرب بعض المحافظات ونشاط رياح يلطف الأجواء

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 21 سبتمبر، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الأرصاد أن الطقس غدا، يشهد فرص ظهور السحب المنخفضة ستظهر على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، مما يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس غدا، يشهد الطقس أمطار خفيفة إلى متوسطة، حيث يشهد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية.

فرص أمطار وسحب منخفضة

ويشهد الطقس غدا، فرص لتكون سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة يصاحبها فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة (بنسبة 10% تقريبًا).

وتظل تحذيرات الأرصاد من الشبورة المائية، حيث تتكون في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فيما تنشط الرياح بسرعة (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء لتساعد على تلطيف الأجواء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية. كما ينشط الهواء على شواطئ (الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط) مما يؤدي لارتفاع الأمواج بين (1.5 إلى 2 متر).

درجات الحرارة غدا في مصر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدًا الإثنين:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 31 - المحسوسة 33
  • الوجه البحري: العظمى 30 - المحسوسة 32
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 - المحسوسة 32
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 - المحسوسة 33
  • شمال الصعيد: العظمى 33 - المحسوسة 35
  • جنوب الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 40
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