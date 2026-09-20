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أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» تطورات أسعار الذهب، بالتزامن مع استمرار تفاعل الأسواق العالمية مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

الذهب
الذهب

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق الأسعار التي استعرضها البرنامج، وجاءت كالتالي:

عيار 18: 3469 جنيهًا.
عيار 21: 4047 جنيهًا.
عيار 24: 4625 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 32376 جنيهًا.

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة الأسواق لتداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وجاءت أسعار العملات التي استعرضها البرنامج كالتالي:

الدولار الأمريكي: 52.18 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.
اليورو: 59.92 جنيه للشراء، و59.67 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 69.96 جنيه للشراء، و69.54 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 13.89 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.الذهب والدولار
الدرهم الإماراتي: 14.20 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع.
وتشهد أسعار العملات تحركات محدودة بين البنوك وفق توقيت التحديث، بينما استقر الدولار في عدد من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.


وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار التحسن في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وقالت منار غانم إن البلاد بدأت منذ يوم الجمعة التأثر بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة الحرارة قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي، ما ساهم في تراجع درجات الحرارة وتحسن الأجواء.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري ستكون حول معدلاتها الطبيعية أو أقل منها بالنسبة لهذا الوقت من العام، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 32 درجة مئوية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الظهيرة قد يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة، لتتراوح درجة الحرارة المحسوسة بين 33 و34 درجة مئوية، إلا أن الأجواء تظل حارة خلال النهار على معظم مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

طقس معتدل في الإسكندرية والسواحل
وبشأن حالة الطقس في الإسكندرية، أكدت أن الأجواء ستكون معتدلة ومستقرة، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية، مشيرة إلى اعتدال حالة البحر المتوسط، بما يسمح بالاستمتاع بالأجواء في المناطق الساحلية.

ولفتت إلى أن فترات الليل ستشهد مزيدًا من الاعتدال، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى، لتصل إلى 22 درجة مئوية على القاهرة و23 درجة على المدن الجديدة، مع أجواء لطيفة في معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيكون حاضرًا اليوم، حيث تتراوح سرعاتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب المحافظات، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال المساء والليل وتقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة.

أتربة ورمال مثارة وفرص ضعيفة للأمطار
وحذرت من وجود بعض الأتربة والرمال المثارة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، إلى جانب مناطق من محافظة الوادي الجديد.

كما توقعت فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع ظهور السحب التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وأكدت أن حالة الاستقرار والاعتدال في درجات الحرارة من المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، مع إمكانية امتداد الأجواء المعتدلة لفترة أطول.

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