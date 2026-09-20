السيطرة على حريق داخل منزل بنزلة باسوس بالقليوبية.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بمنطقة نزلة باسوس، التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أوخسائر في الأرواح.



ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث جرى فرض كردون أمني حول العقار ومحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة، قبل نجاح القوات في السيطرة عليها وإخمادها بالكامل.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة نزلة باسوس بدائرة مركز القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها.



وعقب إخماد الحـ ـريق، جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي انتدبت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحـ ـريق وفحص موقعه، للوقوف على أسبابه وملابساته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء اندلاعه.