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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية ترفع جاهزيتها لتعزيز خدمات الرعاية الأولية وتستعد لحملة التطعيم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية ومتابعة تقارير أداء المبادرات الرئاسية، إلى جانب مراجعة الجاهزية والتجهيزات التنفيذية للانطلاق المرتقب لحملة التطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.


وجاء الاجتماع تحت رعاية الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبحضور كل من الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة سماح فؤاد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة هبة أبو راضي، المنسق العام للمبادرات، وبمشاركة مديري الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، للوقوف على مستويات تقديم الخدمة وضمان وصولها لكافة المواطنين.

المبادرات الصحية 


وتناولت الدكتورة هبة أبو راضي خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمؤشرات أداء المبادرات الصحية ومعدلات الإنجاز الفعلية، مع التأكيد على أهمية التقييم والمتابعة المستمرة للمؤشرات لرفع كفاءة الأداء الميداني وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية.
من جانبها، قدمت الدكتورة سماح فؤاد استعراضًا شاملاً لحزمة الخدمات المقدمة من خلال منشآت الرعاية الصحية الأولية، مشددة على ضرورة التكامل العملي بين الخدمات المختلفة داخل الوحدات والمراكز الطبية باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المجتمع.
كما شهد الاجتماع مناقشة استفيضة للترتيبات والتجهيزات الخاصة بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، حيث تم التأكد من جاهزية الفرق الطبية وتوافر الطعوم المستهدفة والمستلزمات اللوجستية اللازمة، مع رفع درجة الاستعداد بكافة الإدارات ضمانًا لتحقيق التغطية الشاملة والمستهدفات المحددة.
واختتم الحضور الاجتماع بالتأكيد على أولوية المتابعة الميدانية الدورية، ودقة تسجيل البيانات، والتعامل السريع مع أي تحديات تشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز المنظومة الوقائية بالمحافظة.

القليوبية مديرية الصحة صحة القليوبية محافظة القليوبية المبادرات الصحية

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