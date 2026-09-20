عودة فاتن الحلو لـ دار كبار الفنانين بعد خروجها من المستشفى

أعلنت الصفحة الرسمية لـ دار إقامة كبار الفنانين، عبر فيسبوك، عن عودة الفنانة فاتن الحلو، إلى الدار بعد خروجها من المستشفى والاطمئنان على صحتها.

وكتبت الصفحة: «الفنانة فاتن الحلو تم عودتها الي الدار بعد الاطمئنان عليها بالمستشفي وهي بخير وبصحة جيدة».

فاتن الحلو

وكانت تعرّضت سيدة السيرك المصرية فاتن الحلو لأزمة قلبية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط اهتمام من متابعيها الذين حرصوا على الاطمئنان على حالتها.

وتُعد فاتن الحلو واحدة من أبرز الأسماء المرتبطة بفن السيرك في مصر، وتنتمي إلى عائلة الحلو الشهيرة بتاريخها الطويل في هذا المجال.

وبدأت فاتن الحلو مشوارها مع السيرك منذ طفولتها، حيث التحقت بـسيرك الحلو في التاسعة من عمرها، قبل أن تبدأ تقديم فقرات السيرك وهي في السادسة عشرة.

كما عملت في السيرك القومي ومدرسة السيرك، واشتهرت بتدريب الأسود والحيوانات المفترسة، قبل أن تواصل مسيرتها في السيرك المصري الأوروبي، الذي أسسته وأدارته مع أفراد عائلتها.

وسبق أن تحدثت فاتن الحلو عن مسيرتها في عالم السيرك، مشيرة إلى أن زوجها الراحل، الفنان الدكتور إبراهيم الحلو، كان من أبرز المتخصصين في تدريب الوحوش المفترسة، كما حصل على درجة الدكتوراه في هذا المجال من ألمانيا.