قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان
وزير الأوقاف يوجه بزيادة الدفعة الأولى من القرض الحسن إلى ٢٠ مليون جنيه
كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري.. 19 ميناءً تجاريًا و100 مليون متر للموانئ
شيكابالا يكشف كواليس أزمة الرواتب في الأهلي: إزاي تتعاقد مع لاعب جديد وتديله أكتر مني؟
ما هو اليمين الغموس وما كفارته؟ .. كلمة توقع قائلها في 3 مصائب فاحذرها
الأهلي يبدأ التحضير للقمة.. عموتة يقود المران ووائل جمعة ينسق لخوض وديات
رئيس البرلمان الإيراني: لا عودة للمفاوضات أو فتح المضيق قبل تنفيذ شروط إيران
متواضع للغاية.. رئيس طرابزون: محمد صلاح نجم عالمي وشخصية استثنائية
قاليباف: النظام الأمريكي القديم في الشرق الأوسط انهار.. وإيران تدعو لنظام إقليمي جديد
الدواء المحلي تحت المجهر.. جودة مرتفعة وأسعار لا تقبل التغيير
استقرار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. والأوقية قرب 4345 دولارًا
فوق الـ 52 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل تحية كاريوكا.. مسيرة فنية صنعت اسمًا خالدًا في تاريخ الفن المصري

في ذكرى رحيل تحية كاريوكا.. مسيرة فنية صنعت اسمًا خالدًا في تاريخ الفن المصري
في ذكرى رحيل تحية كاريوكا.. مسيرة فنية صنعت اسمًا خالدًا في تاريخ الفن المصري
أ ش أ

 تحل علينا اليوم /الأحد/ 20 سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، إحدى أبرز نجمات الفن المصري، والتي نجحت بموهبتها الاستثنائية وأسلوبها الخاص وشخصيتها القوية في أن تحتل مكانة مميزة في تاريخ الرقص الشرقي والسينما والمسرح، لتظل واحدة من الأسماء التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن المصري والعربي.

ولدت تحية محمد علي النيداني عام 1915 في محافظة الإسماعيلية، وظهرت موهبتها الفنية منذ سن مبكرة، إذ مارست الرقص والغناء والتمثيل خلال طفولتها. ومع انتقالها إلى القاهرة بحثًا عن فرصة لتحقيق حلمها الفني، التقت بالراقصة الشهيرة بديعة مصابني، التي اكتشفت موهبتها وضمتها إلى فرقتها عام 1935، لتبدأ من هناك مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية.

وفي عام 1940، رشحها الفنان سليمان نجيب لتقديم رقصة منفردة حملت اسم «كاريوكا»، وصممها لها مصمم الرقصات إزاك ديكسون، وكانت مستوحاة من الفيلم الأمريكي الشهير «الطريق إلى ريو». وقدمت تحية الرقصة ببراعة لفتت الأنظار إليها، حتى ارتبط اسمها بها وأصبح الجمهور يعرفها منذ ذلك الوقت باسم تحية كاريوكا. ورغم شعورها بالضيق في البداية من هذا اللقب، تغير موقفها عندما سمعت أحد المهاجرين العرب في الولايات المتحدة يناديها به، فأدركت حينها أنها وصلت إلى درجة من الشهرة تجاوزت حدود مصر.

وكانت بداية دخولها عالم السينما مرتبطة بعلاقتها بالفنان الكبير سليمان نجيب، الذي لعب دورًا مهمًا في حياتها، إذ ساعدها على استكمال تعليمها في مدرسة فرنسية بعدما لاحظ قدرتها الكبيرة على نطق اللغة الفرنسية، وذلك رغم تركها الدراسة في وقت سابق لمساعدة أسرتها. كما علمها فن السولفاج الموسيقي، وكان له دور في تعريفها بالفنان نجيب الريحاني، الذي شاركته لاحقًا بطولة فيلمها الشهير «لعبة الست».

وتحدثت تحية كاريوكا في أكثر من مناسبة عن الدعم الذي حصلت عليه من الفنانة ماري منيب، التي اعتبرتها بمثابة والدتها الثانية، كما أشادت باحتواء نجيب الريحاني لموهبتها ومساندته لها، خاصة في بداياتها التمثيلية. وساعدها الريحاني على التغلب على توترها خلال أولى تجاربها أمام الكاميرا، كما رفع أجرها إلى 2500 جنيه، وهو مبلغ كان يعد ضخمًا في ذلك الوقت.

ورغم تردد تحية كاريوكا في البداية في الوقوف أمام نجيب الريحاني، باعتبارها راقصة ناشئة أمام فنان كبير، فإن اليوم الأول من التصوير غيّر الصورة التي كانت تحملها عنه، بعدما لمست فيه قدرًا كبيرًا من التواضع والتشجيع، بعيدًا عن الصورة التي قد يتوقعها البعض من نجوم الفن الكبار.

ولم تقتصر موهبة تحية كاريوكا على الرقص، فقد أثبتت نفسها أيضًا ممثلة تمتلك حضورًا قويًا وقدرة على تقديم شخصيات متنوعة، ووقفت أمام كبار نجوم السينما، من بينهم يوسف وهبي ونجيب الريحاني، كما شاركت نجوم جيلها، مثل شكري سرحان وعماد حمدي وغيرهما، في عدد من الأعمال المهمة.

وعلى المستوى الشخصي، خاضت تحية كاريوكا تجربة الزواج عدة مرات، وكان من بين أبرز أزواجها المطرب محرم فؤاد، والفنان رشدي أباظة، والمخرج فايز حلاوة.

وكان فيلم «بنت الهوى» مع الفنان يوسف وهبي إحدى المحطات الفارقة في بدايات مسيرتها السينمائية، بينما احتل المسرح مكانة خاصة في قلبها، وكانت تعتبره الفن الأقرب إليها، لما يتميز به من حضور مباشر وتفاعل لحظي مع الجمهور. وكانت ترى أن العاملين في المسرح يشبهون فريق كرة القدم، لما يجمعهم من روح التعاون والعمل الجماعي.

وخلال مسيرتها الفنية، قدمت تحية كاريوكا نحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، ونجحت من خلالها في تقديم أدوار قوية ومتنوعة تركت أثرًا واضحًا في تاريخ الفن المصري.

ففي السينما، بدأت مشوارها كراقصة قبل أن تبرز موهبتها كممثلة في عدد من الأفلام المهمة، من بينها «لعبة الست»، «شباب امرأة»، «شاطئ الغرام»، «إسكندرية كمان وكمان»،

«السقا مات»،«سمارة»،«أم العروسة»، و«الفتوة».

ومع تقدمها في العمر، نجحت في الانتقال إلى أدوار الأم، وقدمتها بأسلوب إنساني مؤثر، من خلال أعمال بارزة مثل «خلي بالك من زوزو»،«أم العروسة»،«صباح الخير يا زوجتي العزيزة»،«الجراج»، و«يا تحب يا تقب». وأسهمت هذه الأدوار في تأكيد قدرتها على التجدد والتنوع، وترسيخ مكانتها كفنانة متعددة المواهب استطاعت مواصلة حضورها الفني في مراحل مختلفة من حياتها.

كما قدمت تحية كاريوكا مجموعة من المسرحيات المهمة، وبدأت تجربتها المسرحية مع الفنان إسماعيل ياسين، قبل أن تؤسس مع زوجها السابق المخرج فايز حلاوة فرقة «تحية كاريوكا المسرحية»، التي قدمت من خلالها 18 مسرحية، من أبرزها «كل الرجالة كده»،«يا الدفع يا الحبس»،«حضرة صاحب العمارة»،«روبابيكيا»،«المعلمة»، و«يحيا الوفد».

وامتدت مسيرتها كذلك إلى الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في عدد من الأعمال، من بينها «سر الأرض»،«المنزل الخلفي»،«مخلوق اسمه المرأة»،«صابر يا عم صابر»،«حكايات هو وهي»، و«القلوب عند بعضها»، وغيرها من الأعمال التي أكدت حضورها في مختلف مجالات الفن.

وفي خمسينيات القرن الماضي، قررت تحية كاريوكا اعتزال الرقص والتفرغ للمسرح والأعمال الدرامية، وكانت قد تحدثت عن فكرة الاعتزال قائلة في أحد حواراتها: «على الراقصة أن تتحلى بالذكاء وتعلم جيدًا أن هناك سنًا معينًا للراقصة يجب الاعتزال فيه، حتى لا تشوه الصورة الجميلة التي عرفها بها الناس».

وفي مثل هذا اليوم، 20 سبتمبر عام 1999، رحلت تحية كاريوكا عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد تعرضها لأزمة حادة في الجهاز التنفسي، نُقلت على إثرها إلى معهد ناصر الطبي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبرحيل تحية كاريوكا، فقد الوسط الفني واحدة من الشخصيات الاستثنائية التي أثرت وجدان الجمهور العربي على مدى عقود، إلا أن إرثها الفني ظل حاضرًا، وبقيت أعمالها وشخصياتها جزءًا من ذاكرة الفن المصري، ليظل اسم تحية كاريوكا حكاية فنية لا تنتهي.

ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا أبرز نجمات الفن المصري الرقص الشرقي السينما والمسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع البحوث الإسلامية

غدًا.. البحوث الإسلامية يعقد الملتقى السابع ضمن شُبُهات وردود حول لغة القرآن الكريم

داخل هلال برج الساعة.. أعلي مصلي في العالم موجود في مكة

داخل هلال برج الساعة.. أعلى مصلى في العالم موجود بمكة

الاحترام بين الناس

لا تنسوا الجميل ولا تنكروا الفضل.. الأزهر يوجه رسالة مهمة عند اختلاف الناس

بالصور

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد