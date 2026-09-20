الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

لقيت فتاة مجهولة الهوية مصرعها، إثر اصطدام سيارة بها بمنطقة التجمع الأول، فيما حاول قائد السيارة الفرار من مكان الحادث، إلا أنه فقد السيطرة عليها واصطدم بشجرة على جانب الطريق.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة التجمع الأول، ووجود جثة فتاة مجهولة الهوية بمحل الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الحادث، وتم فرض كردون أمني، فيما جرى نقل جثمان الفتاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية الفتاة وضبط قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.