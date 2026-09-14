خلال ذهابها للمدرسة.. طالبة بالثانوي العام تتعرض لحادث دهس في المنوفية

شهدت مدينة منوف صباح اليوم حادث دهس طالبة في الثانوي العام أثناء ذاهبها الي مدرسة الثانوي الخاصة بها على طريق منوف برهيم.

تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بوقوع حادث دهس في على طريق منوف - برهيم التابع للمدينة.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين إصابة الطالبة حبيبة. م تبلغ من العمر 15 عام، وتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى المخ والأعصاب التابعة لشبين الكوم.

وأكد أحد الأهالي أن الطالبة كانت تعاني من نزيف واضح، وبعد نقلها للمستشفى تبين إصابتها بارتجاج في المخ وحالتها استقرت وموجودة حتى الآن داخل المستشفى تحت الملاحظة.