سقوط عمود كهرباء بالقرب من مدرسة بالمنوفية

شهدت منطقة التجارة التابعة لقرية كفر داود بمركز السادات سقوط عامود كهرباء بالقرب من مدرسة، واستغاثة من الأهالي لرفع العامود خاصة بعد بدأ الدراسة

وقد نشر الأهالي منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعبروا فيه عن مدى قلقهم بعد سقوط العامود في القرية خاصة انه أمام المدرسة مباشرة، وناشدوا فيه شركة الكهرباء للتدخل وفصل الكهرباء والتعامل مع الموقف.

وأكد مصدر انه جاري انتقال فرق الصيانة إلى مكان الشكوى والتعامل الفوري مع المشكلة وفصل الكهرباء، وحل المشكلة على الفور وتامين المنطقة خوفاً على أرواح الطلاب

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرارات شركة الكهرباء ومحافظة المنوفية للتعامل الفوري مع كشاوي المواطنين والحل الجذري لها