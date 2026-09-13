قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
طريق الفراعنة نحو الكان.. جدول مواعيد مباريات المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتزامن مع بدء الدراسة.. محافظ المنوفية يفتتح عددا من المدارس

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 افتتح صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والتعليمية.

 وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة ، رافقه اللواء أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية،  المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الاستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، الاستاذة نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ، الاستاذ رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز  ومدينة شبين الكوم، الاستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز  ومدينة قويسنا .

وافتتح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد طيار صلاح الدين عمر الإبتدائية ( إحلال جزئي وصيانة ) بقرية المصيلحة بطاقة 18 فصل دراسي وبإستثمارات تقارب 17 مليون جنيه ، حيث قــام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وسط أجواء من فرحة الأهالي والطلاب وقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه دعماً للمدرسة.

 كما افتتح محافظ المنوفية مدرسة محمد كامل عبد العزيز الإبتدائية ( إحلال جزئي وصيانة ) بقويسنا البلد بطاقة 33 فصل دراسي و بإستثمارات تجاوزت 34 مليون جنيه ، وحرص على تفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من الفصول الدراسية.

وأجرى حواراً مع الطلاب للاطمئنان على اليوم الدراسي وتوافر كافة سبل الدعم والأجواء المناسبة ، كما استفسر عن عدد الكثافات الطلابية بالمدارس.

 واطمأن بنفسه على موقف استلام الكتب الدراسية ، موجهاً بضرورة تذليل اي معوقات قد تواجه انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين .

وفي لفته طيبة تعكس حرص المحافظة علي دعم أبنائها الطلاب ومساندتهم مع إنطلاق العام الدراسي الجديد ، قدم محافظ المنوفية للطلاب هدايا  " شنط مدرسية " دعماً لهم ، متمنياً لهم دوام النجاح ومؤكداً علي أهمية تشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الإنتظام في الحضور و أهمية التحصيل الدراسي .

وخلال الإفتتاح ، أكـد محافظ المنوفية أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية تعكس حرص الدولة على الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تعليمية لأبنائنا الطلاب ، مشيراً أن العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 يشهد دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تتنوع بين إنشاءات جديدة وتوسعات وتطوير وإحلال كلي وجزئي وتعلية بطاقة إجمالية 382 فصلاً دراسياً وباستثمارات بلغت نحو 438 مليون جنيه ، بما يمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية ويسهم بصورة مباشرة في خفض الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية  إلى أن التوسع في إنشاء المدارس وتطوير القائم منها يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الارتقاء بالعملية التعليمية يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة. 

المنوفية محافظة المنوفية افتتاح مدارس دراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

جولة تعليم قنا

مدير تعليم قنا يتابع انتظام الدراسة وتسليم الكتب للطلاب بالمدارس

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

حملات إزالة بقنا

بينها 16طاحونة ذهب..إزالة 42 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة 30 بقنا وفرشوط

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد