بالتزامن مع بدء الدراسة.. محافظ المنوفية يفتتح عددا من المدارس

افتتح صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والتعليمية.

وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة ، رافقه اللواء أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، الاستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، الاستاذة نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ، الاستاذ رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، الاستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

وافتتح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد طيار صلاح الدين عمر الإبتدائية ( إحلال جزئي وصيانة ) بقرية المصيلحة بطاقة 18 فصل دراسي وبإستثمارات تقارب 17 مليون جنيه ، حيث قــام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وسط أجواء من فرحة الأهالي والطلاب وقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه دعماً للمدرسة.

كما افتتح محافظ المنوفية مدرسة محمد كامل عبد العزيز الإبتدائية ( إحلال جزئي وصيانة ) بقويسنا البلد بطاقة 33 فصل دراسي و بإستثمارات تجاوزت 34 مليون جنيه ، وحرص على تفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من الفصول الدراسية.

وأجرى حواراً مع الطلاب للاطمئنان على اليوم الدراسي وتوافر كافة سبل الدعم والأجواء المناسبة ، كما استفسر عن عدد الكثافات الطلابية بالمدارس.

واطمأن بنفسه على موقف استلام الكتب الدراسية ، موجهاً بضرورة تذليل اي معوقات قد تواجه انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين .

وفي لفته طيبة تعكس حرص المحافظة علي دعم أبنائها الطلاب ومساندتهم مع إنطلاق العام الدراسي الجديد ، قدم محافظ المنوفية للطلاب هدايا " شنط مدرسية " دعماً لهم ، متمنياً لهم دوام النجاح ومؤكداً علي أهمية تشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الإنتظام في الحضور و أهمية التحصيل الدراسي .

وخلال الإفتتاح ، أكـد محافظ المنوفية أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية تعكس حرص الدولة على الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تعليمية لأبنائنا الطلاب ، مشيراً أن العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 يشهد دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تتنوع بين إنشاءات جديدة وتوسعات وتطوير وإحلال كلي وجزئي وتعلية بطاقة إجمالية 382 فصلاً دراسياً وباستثمارات بلغت نحو 438 مليون جنيه ، بما يمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية ويسهم بصورة مباشرة في خفض الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن التوسع في إنشاء المدارس وتطوير القائم منها يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الارتقاء بالعملية التعليمية يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.