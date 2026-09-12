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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 118 محضرا وضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية اليوم السبت بالتنسيق مع الوحدات المحلية في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز ، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري . 

أسفرت الحملة عن، تحرير ٧٠ محضر تمويني مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

تحرير ٤٨ محضر مخالفات أسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن بنطاق المحافظة.

وتم ضبط ١٠ شكائر دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالاسواق داخل محل بقالة بأشمون وذلك لبيعه في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود واستمرار شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين تحقيقاً للصالح العام.

المنوفية محافظة المنوفية دقيق حملات محاضر

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