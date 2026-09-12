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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. جولة ليلية لطبي تلاونة والتحقيق مع المتغيبين

جولة
جولة

 نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية حملة تفتيشية مفاجئة بعد منتصف الليل على المركز الطبي بقرية تلوانة.

وذلك تنفيذًا لخطة إدارة العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة قام الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، بزيارة ميدانية للمركز تفقد خلالها قسم الحضانات لمتابعة انتظام سير العمل ومدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال.

 وأسفرت الجولة الليلية عن رصد غياب الطبيب النوبتجي، بالإضافة إلى عدم تواجد فنيي الأشعة والمعمل في أماكن عملهم، مما دعي للإحالة الفورية للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتغيبين.

​وفي رد فعل سريع لضبط منظومة العمل، تقرر استدعاء كل من مدير المركز الطبي بتلوانة ورئيسة التمريض به، إلى جانب مدير مستشفى سرس الليان (التابع لها المركز)، ورئيسة التمريض، والمدير الإداري بالمستشفى، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أوجه القصور المرصودة ووضع خطة عمل عاجلة للاستفادة القصوى من إمكانيات المركز الطبي وتلافي الأخطاء.

​من جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطنين أو يخل بانتظام الخدمات الطبية على مدار الـ 24 ساعة، مشدداً على أن المرور المفاجئ والجولات الليلية مستمرة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة لضمان الانضباط التام، ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون.

المنوفية محافظة المنوفية تلاونة جولة تحقيق

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