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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 340 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية مكبرة بالمنوفية

حملات
حملات

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، والرقابة التموينية، وهيئة سلامة الغذاء، وشرطة المرافق، حملة تموينية مكبّرة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية وعدم مخالفة الاشتراطات.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 140 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإعدامها.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية وإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين . 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بحملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وشرطة مدينة السادات ، وأسفرت عن ضبط 200 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر التموينية والصحية المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ الإجراءات الرادعة .

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية لحوم فاسدة

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