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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 6 أيام في العناية المركزة.. وفاة طالب أزهري متأثرا بـ إصابته بالمنوفية

المتوفي
المتوفي

شهدت محافظة المنوفية اليوم حالة من الحزن بعد خبر وفاة طالب ازهري متأثر باصابته بعدة طعنات من قبل مالك الكافتيريا نتيجة خلافات في العمل

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوصول شاب مصاب بعدة طعنات في مستشفى التعليمي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة. 

وتبين إصابة الشاب ابراهيم. م يبلغ من العمر 19 عام، طالب ازهري وكان يعمل بكافتيريا بأحد الاحياء في شبين الكوم، ونتيحة خلافات بينه وبين مالك العمل، تعدى عليه المالك بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات والتي اودت بحياته اليوم

المنوفية محافظة المنوفية وفاة طالب طعنات

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