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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الجبهة الوطنية» بالمنوفية تنظم احتفالية لتسليم وتسلم راية القيادة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

نظمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية احتفالية كبرى لتسليم وتسلم مهام القيادة للقيادات الجديدة، في مشهد عكس روح التكاتف والود بين قيادات الحزب، ورسّخ مبدأ العمل المؤسسي وتداول المسؤولية، بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

تشكيلات حزب الجبهة الوطنية 

وشهدت الاحتفالية مراسم تسليم راية القيادة، حيث تسلم النائب محمد فايز بركات مهام أمين الحزب بالمحافظة، فيما تولى النائب محمد صبحي الخولي مهام أمين التنظيم، بحضور النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية. وعكست مراسم التسليم حالة من التوافق بين القيادات السابقة والجديدة، في رسالة تؤكد أن المصلحة العامة واستمرار العمل المؤسسي يأتيان فوق أي اعتبارات شخصية، وأن تجديد الدماء يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الحزب في الشارع المنوفي.

كما شهدت الاحتفالية تكريم المهندس أحمد حجازي، أمين المحافظة السابق، والمهندس أحمد التلواني، أمين التنظيم السابق، تقديرًا لما قدماه من جهود خلال الفترة الماضية، وما بذلاه من جهود في تأسيس وترسيخ قواعد العمل التنظيمي للحزب بالمحافظة.

واختتمت الفعالية بإعلان انطلاق مرحلة جديدة من العمل الحزبي والتنظيمي بمحافظة المنوفية، وسط تأكيد القيادات الجديدة وأعضاء الحزب على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف الجهود الميدانية، وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، بما يدعم أهداف الحزب ويعزز دوره في خدمة أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد النائب محمد صبحي الخولي، أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للعمل التنظيمي والميداني، والعمل على بناء هيكل حزبي أكثر فاعلية وقدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، بما يترجم توجهات الحزب إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وقال الخولي إن المسؤولية الجديدة تمثل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استكمال ما بدأته القيادات السابقة والبناء عليه، مع ضخ دماء جديدة وتفعيل دور الأمانات والوحدات الحزبية، بما يضمن وجود الحزب بصورة قوية ومنظمة بين أبناء المحافظة.

وأضاف أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على فتح قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، إلى جانب إعداد كوادر سياسية وتنظيمية قادرة على تحمل المسؤولية، مشددًا على أن نجاح أي كيان سياسي يقاس بمدى تأثيره في الشارع وقدرته على خدمة المواطنين والعمل من أجل المصلحة العامة.

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