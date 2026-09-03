الجبهة الوطنية : زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق الشراكة سياسيا واقتصاديا

تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام بالغ الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وإذ يرحب الحزب بهذه الزيارة التاريخية، فإنه يؤكد على أهميتها في تعميق العلاقات المصرية الصينية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ 2014 وتعكس متانة العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بما يخدم المصالح العليا للدولة المصرية ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

ويشيد الحزب بالتطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر في السلع غير البترولية، مع بلوغ حجم التبادل التجاري 20.78 مليار دولار نهاية 2025 بنمو 19.6%.

وأكد الحزب أهمية ما تم الاتفاق عليه من تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، الطاقة النظيفة، وأشباه الموصلات، والاتجاه لتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية. ويدعو الحزب إلى أن يقترن ذلك بخطط واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الاستراتيجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.



ويقدّر حزب الجبهة الوطنية تأكيد الرئيس الصيني على دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني والدعوة لحلول سياسية لقضايا المنطقة؛ وتوافق الرؤى مع الرئيس السيسي في هذا الاطار.. كما يرحب الحزب بالدعوة الصينية لوضع إطار أمني جديد للشرق الأوسط يقوم على رفض التدخلات الخارجية، وهو ما يتسق مع ثوابت السياسة المصرية الداعية لحلول إقليمية تنبع من داخل المنطقة.

ويؤمن حزب الجبهة الوطنية أن قوة الدولة المصرية تكمن في قدرتها على بناء شراكات دولية متوازنة تحفظ استقلالية قرارها الوطني وتعظم مصالحها.. إذ أن تنويع الشراكات الدولية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين، يمثل ركيزة أساسية في العلاقات المصرية مع كافة القوى في العالم .