محافظ شمال سيناء يبحث مع رئيس التأمين الصحي سبل الارتقاء بخدمة المواطنين

بحث محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور أحمد محمد مصطفى، سبل دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، لرئيس هيئة التأمين الصحي والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور نائب المحافظ اللواء عاصم سعدون، والسكرتير العام للمحافظة الدكتور إيهاب حسن، ووكيل وزارة الصحة الدكتور عمرو عادل، ومدير فرع التأمين الصحي بشمال سيناء الدكتورة ألفت سمير، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



تناول اللقاء استعراض برنامج زيارة رئيس الهيئة والوفد المرافق له، والذي يتضمن تفقد فرع التأمين الصحي بشمال سيناء، والاطلاع على الكرفانات الطبية المجهزة لدعم الخدمات الصحية، والتي تم تقديمها بالتعاون بين منظمة "اليونيسف" والهلال الأحمر المصري؛ بما يسهم في تعزيز القدرات الطبية وتوفير المزيد من الخدمات العلاجية للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة.