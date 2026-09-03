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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح : وأنا جوه عربيتي بحب أشوف المصريين بيتصرّفوا إزاي مع بعض

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تحدث محمد صلاح عن مسيرته الكروية وطموحاته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يزال يبحث عن تحديات جديدة، رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وقال صلاح: «لقد حققت الكثير في مسيرتي، لكنني لا أزال أبحث عن تحدٍ جديد، ولهذا السبب أنا هنا. آمل أن نتمكن من تحقيق إنجاز مميز على المستويين الأوروبي والمحلي».

وأضاف: «لعبت لأندية مثل ليفربول وفيورنتينا، حيث تمثل كرة القدم جزءًا متجذرًا في الثقافة، وأدرك تمامًا أن التواجد في مدينة يعشق سكانها كرة القدم يختلف عن أي مكان آخر».

وتابع: «عندما علمت باهتمام نادي طرابزون سبور بضمي، شعرت بالحماس على الفور، كما حرصت على استكشاف المنطقة والتعرف على أفضل المأكولات المتاحة فيها».

وأوضح صلاح أن طموحات إدارة النادي كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعته للموافقة على الخطوة الجديدة، قائلًا: «أقنعتني طموحات رئيس طرابزون وما يسعى لبنائه في النادي. كنت قادمًا من بيئة في ليفربول حيث كان الناس يحبونني ويظهرون لي دائمًا قدرًا كبيرًا من المودة والاحترام».

وأردف: «بعد سماع ما قاله رئيس النادي عن الحب الذي سأحظى به هنا، قلت لنفسي: أود حقًا رؤية ذلك. كان الاستقبال في المطار والأجواء في الملعب مذهلة بحق، لكن الأهم بالنسبة لي كان رغبته الصادقة في تحقيق الألقاب هنا مع الفريق».

محمد صلاح: أفتقد أجواء المصريين

وتطرق صلاح إلى ارتباطه بمصر وافتقاده للأجواء المصرية، مؤكدًا أن طبيعة الشعب المصري وروح الدعابة التي تجمع أبناءه تمثل له شيئًا خاصًا.

وقال: «أفتقد دائمًا الأجواء الموجودة وسط المصريين. الناس مرحون وثقافتنا فيها روح مرحة».

وأضاف: «عندما تكون في إجازة ويكون معك مجموعة من المصريين يكون الأمر مختلفًا، الأجواء مختلفة، ونحن نفهم نكات بعضنا البعض».

واستكمل: «عندما أذهب إلى مصر أحب أن أجلس في الشرفة وأشاهد الناس وكيف يتعاملون مع بعضهم، أو أكون داخل السيارة وأشاهد فقط. حتى مجرد شم هواء مصر يجعلني أشعر بالسعادة».

صلاح: لم أتوقع هذا الاستقبال

وأكد نجم منتخب مصر أن الاستقبال الجماهيري الذي حظي به كان استثنائيًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع حجم الحب الذي أظهرته الجماهير قبل أن يخوض أي مباراة.

وقال: «كنت أرغب حقًا في رؤية استقبال كهذا، لم أكن أتوقع شيئًا كهذا على الإطلاق، لا في المطار ولا في الملعب».

وتابع: «لا أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الذين يحظون بهذا القدر من الحب من الجماهير حتى قبل أن يلمسوا الكرة».

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم كل ما لديه للنادي والمدينة، قائلًا: «أعلم أنه بدون هدف وطموح، لا يمكن للمرء أن يقطع شوطًا كبيرًا. ما زلت أتمتع بالحافز، وأريد تحقيق شيء مميز هنا».

وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي، فأنا شخص يرغب في الفوز والقتال أينما كنت. سوف أقدم كل ما لدي لهذا النادي وهذه المدينة، وسيرون ذلك مع مرور السنين».

محمد صلاح طرابزون سبور تركيا

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