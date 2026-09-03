جالطة سراي يطارد نجم ريال مدريد.. والميرنجي يحدد سعره

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك جديد من جانب نادي جالطة سراي التركي، للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تقترب من نهايتها في تركيا.

ومن المقرر أن يُغلق باب الانتقالات الصيفية في تركيا غدًا الجمعة، الموافق 4 سبتمبر، حيث تواصل إدارة جالطة سراي تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق، بعدما أبرمت عددًا من الصفقات القوية خلال الميركاتو، من بينها التعاقد مع رافائيل لياو قادمًا من ميلان.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «توتو ميركاتو»، فإن جالطة سراي أبدى رغبة قوية في ضم إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، حيث تقدم بعرض رسمي إلى النادي الإسباني بقيمة 35 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد رفض العرض المقدم من جالطة سراي، لعدم اقتناع إدارة النادي بقيمته المالية، خاصة أن كامافينجا لا يزال يبلغ من العمر 23 عامًا، كما يرتبط بعقد مع الفريق الملكي حتى عام 2029.

وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد لا يمانع فكرة رحيل كامافينجا، لكنه يشترط الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على بيعه، في الوقت الذي أبدت فيه بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز استعدادها لدفع ما بين 50 و60 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة «Madrid Universal» أن كامافينجا، رغم وجود بعض الشكوك داخل ريال مدريد بشأن مستواه خلال الفترة الماضية، لا يزال يحظى بتقدير كبير من جانب مسؤولي النادي.

وأضافت أن ريال مدريد قرر الإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه، في ظل عدم وصول عرض مالي مغرٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب تمسك النادي بدعمه خلال أصعب فتراته.

وأوضحت الشبكة أن كامافينجا نفسه أبدى رغبة واضحة في الاستمرار مع ريال مدريد، كما يشعر بالحماس للعمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

من جانبه، يواصل مورينيو دعم كامافينجا، رغم عدم وجود ضمانات بشأن حصول اللاعب على فرصة المشاركة بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن المدرب البرتغالي يرغب بشكل شخصي في مساعدة كامافينجا على استعادة مستواه المعهود، والوصول إلى أفضل نسخة ممكنة منه مع ريال مدريد.