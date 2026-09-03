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رقم ضخم .. على كم يحصل الزمالك حال هروب بيزيرا النهائي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقم ضخم .. على كم يحصل الزمالك حال هروب بيزيرا النهائي؟

بيزيرا
بيزيرا
أحمد أيمن

تتصاعد أزمة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار غيابه وتمسكه بموقفه بشأن الرحيل عن القلعة البيضاء، وسط تحركات من جانب النادي للحفاظ على حقوقه التعاقدية والمالية.

وتأتي الأزمة في وقت ارتبط فيه اسم اللاعب بإمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية، الأمر الذي فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة بشأن مستقبله، خاصة مع تمسك الزمالك بعدم السماح برحيله إلا من خلال اتفاق رسمي يضمن حقوق النادي.

غرامة بالملايين تنتظر بيزيرا

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن بيزيرا قد يواجه غرامة مالية ضخمة حال قرر الرحيل أو التوقيع لنادٍ آخر دون الحصول على موافقة الزمالك، وقد تصل قيمة الغرامة إلى نحو 5 ملايين دولار، وهو ما يزيد من تعقيدات موقف اللاعب.

ويستند موقف الزمالك إلى استمرار ارتباط بيزيرا بعقد مع النادي، وبالتالي فإن أي خطوة للانتقال بشكل منفرد قد تفتح الباب أمام إجراءات قانونية وتصعيد لدى الجهات المختصة.

وترفض إدارة الزمالك فكرة رحيل اللاعب بطريقة لا تحفظ حقوق النادي، خاصة أن النادي يرى أن مستقبله يجب أن يحسم من خلال المفاوضات الرسمية، سواء بالوصول إلى اتفاق بشأن بيعه أو استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وكانت مفاوضات سابقة قد شهدت اختلافًا حول المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة، إذ تمسك الزمالك بالحصول على مقابل يتناسب مع قيمة اللاعب، في حين لم تصل العروض المقدمة إلى الرقم الذي حددته الإدارة.

عرض خليجي يشعل الأزمة

وزادت العروض الخليجية من تعقيد الموقف، بعدما أصبح اللاعب هدفًا لأحد الأندية الإماراتية، مع وجود رغبة من جانبه في خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى عرض مالي كبير للاعب، يصل إجماليه إلى نحو 5 ملايين دولار خلال مدة التعاقد، وهو رقم يفوق ما يحصل عليه مع الزمالك، ما جعل فكرة الرحيل جذابة بالنسبة للاعب.

وفي المقابل، يسعى الزمالك إلى الاستفادة ماليًا من رحيل اللاعب حال الاتفاق عليه، بدلًا من خسارته دون مقابل أو الدخول في نزاع قانوني طويل.

الأيام المقبلة تحسم مصير بيزيرا

وتبقى أزمة خوان بيزيرا مفتوحة على أكثر من احتمال خلال الفترة المقبلة، سواء بالعودة إلى الزمالك وإنهاء الخلاف، أو التوصل إلى اتفاق يسمح برحيله مقابل مقابل مالي مناسب، أو تصعيد الأزمة إلى الجهات الدولية المختصة.

اللاعب قد سبق وتقدم بـ17 شكوى ضد الزمالك، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة النادي أنها سددت مستحقاته المالية كاملة.

كما أوضح الزمالك، أنه استفسر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن الموقف القانوني للاعب، ويرى أن بيزيرا لا يحق له الحصول على مستحقات مالية بعد شهر أغسطس، في ظل العقوبات والغياب عن التدريبات.

وكان الزمالك قد بدأ بالفعل اتخاذ خطوات قانونية ضد اللاعب، وأعد حافظة مستندات لدعم موقفه أمام «فيفا»، في ظل استمرار غيابه منذ نهاية الموسم الماضي وعدم انتظامه مع الفريق.

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