أنت فين يا بيزيرا؟.. شوبير يكشف آخر مستجدات أزمة نجم الفريق مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر التطورات بخصوص نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا، الهارب من القلعة البيضاء والذي لم ينضم للفريق حتى الآن كما غاب عن فترة الاستعداد قبل انطلاق الموسم.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "رسائل كثير جدا بتصلني عن بيزيرا.. أنت عرفت يا كابتن؟ عرفت إيه إللي عرفته إن أنا ما أعرفش ويقول لك بيزيرا قطعوا له تذكرة السفر إلى مصر وكلمهم في مجلس الإدارة وقال لهم حقكم عليّ وأنا نادم طيب فين الحقيقة..؟".

وأوضح شوبير: “سألت حد مهم داخل نادي الزمالك قال لي والله يا كابتن من أخر مرة تواصلنا مع محامي اللاعب وقولنا له يرجع قبل أي حاجة، والمحامي قال أنا حقنعه، لكن حتى هذه اللحظة ما عندناش معلومة، إحنا ممكن فجأة كدة نفتح النادي نلاقيه داخل علينا، وقالوا لنا المحامي ده شكله راجل طيب وابن حلال”.

وتابع :" لكن لا بعتنا تذاكر ولا حاجة، بالعكس ده إحنا مع بيزيرا حالنا بيقول (ببعت لك جوابات واستنى ترد علي) فمردش حتى هذه اللحظة، ده بجد؟ آه والله ده اللي بقولوا ليك ده هو الحقيقة يعني''.

وأكد شوبير: "عموما حاليا هما بيدورا على بيزيرا في سلقط في مقلط مش موجود، فأنا بكلم وبقول الحقيقة ومش هكلم على هوى حد، والمحامي قال بوقين حلوين لنادي الزمالك، فمسؤولو النادي استبشروا خيرا ولكن مفيش حاجة تمت بعد كده ، ورجعوا للمحامي تاني قالهم هيرجع".

وختم شوبير: "الوضع حاليا أنا في انتظارك، وبيزيرا مش موجود ومدخلش النادي ولم يتم حجز أي تذاكر له، وشغالين بقه يا ترى أنت فين يا بيزيرا ارجع يا بيزيرا وكان الله في عون إدارة نادي الزمالك".