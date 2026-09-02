قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم
القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
ضحايا العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73470 شهيدا
21 بندا.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين بعد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني
من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع
إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470
ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة
شي يدعو الصين ومصر إلى مواجهة الأحادية و«أعمال التنمر»
نص البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر
وكالة "شينخوا": الرئيس الصيني يدعو لرفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتح باب التقديم بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقديم للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027، وذلك أمام الرجال والسيدات من الحاصلين على المؤهلات الجامعية والمتوسطة، الراغبين في التأهيل للعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم والمشاركة في الأنشطة القرآنية التي تنظمها الوزارة.

وأكدت الوزارة أن فتح باب التقديم يأتي في إطار جهودها لخدمة كتاب الله تعالى وتأهيل جيل جديد من محفظي القرآن الكريم، بما يسهم في إعداد كوادر متميزة تمتلك القدرة على الجمع بين إتقان التلاوة وسلامة الأداء وسعة الفهم ووسطية المنهج.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن برنامج إعداد المحفظين يستهدف الإسهام في بناء جيل مؤهل للعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم، بما يعزز جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، والارتقاء بمستوى الأنشطة القرآنية، وخدمة كتاب الله تعالى وفق منهج علمي وتربوي متوازن.

التقديم بأسبقية التسجيل ووفق الطاقة الاستيعابية

وأشارت الوزارة إلى أن القبول بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم سيكون بأسبقية التسجيل، وذلك وفقًا للأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية المحددة بكل مركز، بما يضمن تنظيم عملية الالتحاق والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة بالمراكز.

وأوضحت أن باب التقديم سيظل مفتوحًا إلكترونيًا لمدة خمسة عشر يومًا، على أن يتم التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك، ووفق النموذج المعتمد من وزارة الأوقاف.

تأهيل المحفظين لخدمة القرآن الكريم

وتأتي هذه الخطوة ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بتوسيع نطاق برامج التأهيل والتدريب في المجال القرآني، والعمل على إعداد محفظين يمتلكون المقومات العلمية والمهارية اللازمة لأداء رسالتهم، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في التعامل مع كتاب الله تعالى وتعليمه.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027 إلى سرعة التسجيل خلال المدة المحددة، والاستفادة من الفرصة المتاحة للتأهيل للعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم والمشاركة في الأنشطة القرآنية التابعة للوزارة.

ولمزيد من التفاصيل وإتمام إجراءات التسجيل، يمكن الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم من خلال الرابط المرفق إضـغـط هنـــا

الأوقاف مراكز إعداد محفظي القرآن تحفيظ القرآن محفظي القرآن مسابقات الأوقاف القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

أسعار العملات الأجنبية في مصر

اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

مطار الغردقة الدولي

مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

«مستقبل مصر» يصل إلى قلب قرى الغربية.. افتتاح أول منفذ للجهاز بقرية الدلجمون وكفر الزيات

محافظ جنوب سيناء يزور مصابين حادث طابا

22 حالة وفاة.. محافظ جنوب سيناء يزور مصابي حادث أتوبيس طريق دهب –نويبع

الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة

صحة الجيزة: رفع كفاءة الخدمات الطبية وإجراءات قانونية حاسمة لضبط الأداء

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد