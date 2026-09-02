الأوقاف تفتح باب التقديم بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقديم للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027، وذلك أمام الرجال والسيدات من الحاصلين على المؤهلات الجامعية والمتوسطة، الراغبين في التأهيل للعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم والمشاركة في الأنشطة القرآنية التي تنظمها الوزارة.

وأكدت الوزارة أن فتح باب التقديم يأتي في إطار جهودها لخدمة كتاب الله تعالى وتأهيل جيل جديد من محفظي القرآن الكريم، بما يسهم في إعداد كوادر متميزة تمتلك القدرة على الجمع بين إتقان التلاوة وسلامة الأداء وسعة الفهم ووسطية المنهج.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن برنامج إعداد المحفظين يستهدف الإسهام في بناء جيل مؤهل للعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم، بما يعزز جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، والارتقاء بمستوى الأنشطة القرآنية، وخدمة كتاب الله تعالى وفق منهج علمي وتربوي متوازن.

التقديم بأسبقية التسجيل ووفق الطاقة الاستيعابية

وأشارت الوزارة إلى أن القبول بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم سيكون بأسبقية التسجيل، وذلك وفقًا للأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية المحددة بكل مركز، بما يضمن تنظيم عملية الالتحاق والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة بالمراكز.

وأوضحت أن باب التقديم سيظل مفتوحًا إلكترونيًا لمدة خمسة عشر يومًا، على أن يتم التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك، ووفق النموذج المعتمد من وزارة الأوقاف.

تأهيل المحفظين لخدمة القرآن الكريم

وتأتي هذه الخطوة ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بتوسيع نطاق برامج التأهيل والتدريب في المجال القرآني، والعمل على إعداد محفظين يمتلكون المقومات العلمية والمهارية اللازمة لأداء رسالتهم، إلى جانب ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في التعامل مع كتاب الله تعالى وتعليمه.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027 إلى سرعة التسجيل خلال المدة المحددة، والاستفادة من الفرصة المتاحة للتأهيل للعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم والمشاركة في الأنشطة القرآنية التابعة للوزارة.

ولمزيد من التفاصيل وإتمام إجراءات التسجيل، يمكن الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم من خلال الرابط المرفق إضـغـط هنـــا