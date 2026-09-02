من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع

اتفقت مصر والصين على الدفع نحو توسيع التعاون في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع التركيز على توطين عدد من الصناعات المتقدمة داخل مصر؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

رؤية مصر 2030

وبحسب البيان المصري الصيني المشترك، يسعى البلدان إلى تحقيق مواءمة أعمق بين «رؤية مصر 2030» ومبادرة الحزام والطريق، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.

وتشمل مجالات التعاون المستهدفة صناعة السيارات الكهربائية، وبناء السفن، وتصنيع الألواح الشمسية وأبراج الرياح، إلى جانب تحلية مياه البحر.

كما تتضمن أجندة التعاون التكنولوجيا المتقدمة، ومنها الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، وسلاسل إمداد المعادن الحرجة.

تعزيز بناء القدرات البشرية

وأكد الجانبان أهمية تعزيز بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، بما يدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في مصر.