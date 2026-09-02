بعد استكمال التحضيرات.. لطيفة تكشف عن مفاجأة فنية وتستعد لطرح ألبومها المنتظر مع زياد الرحباني

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لطرح ألبوم غنائي جديد يجمعها بالموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، وذلك خلال الفترة المقبلة، في تعاون فني استثنائي يترقبه جمهورها ومحبو أعمال الرحباني، خاصة أن المشروع يحمل خصوصية كبيرة بعد رحيله.

وتواصل لطيفة خلال الوقت الحالي وضع اللمسات النهائية على الألبوم، بعد الانتهاء من معظم التحضيرات والتفاصيل الخاصة به، تمهيداً لطرحه رسمياً خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الحماس والانتظار من جمهورها في الوطن العربي.

7 أغنيات تجمع لطيفة بزياد الرحباني

ويضم الألبوم الجديد 7 أغنيات، تقدم من خلالها لطيفة لوناً موسيقياً مختلفاً، في تجربة فنية تجمع صوتها وأسلوبها الغنائي برؤية الموسيقار الراحل زياد الرحباني.

ويكتسب العمل أهمية خاصة، كونه ثمرة تعاون فني تم التحضير له قبل رحيل زياد الرحباني، حيث كانت لطيفة قد انتهت معه من تسجيل وتصوير الأغنيات الخاصة بالمشروع، ليصبح الألبوم لاحقاً أحد الأعمال الفنية المرتبطة بذكراه وإرثه الموسيقي.

وتعمل لطيفة حالياً على الانتهاء من التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالألبوم، على أن تعلن خلال الفترة المقبلة عن الموعد الرسمي لطرحه، إلى جانب الكشف عن تفاصيل الأغنيات والمفاجآت التي يتضمنها العمل.

ترقب كبير من الجمهور

ومن المنتظر أن يحظى الألبوم باهتمام واسع فور الإعلان عن موعد طرحه، خاصة أنه يجمع بين واحدة من أبرز نجمات الغناء العربي، والموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي ترك بصمة واضحة في الموسيقى العربية من خلال أعماله المتنوعة والمختلفة.

وتأتي هذه التجربة لتضيف محطة جديدة إلى مسيرة لطيفة الفنية، التي تمتد لسنوات طويلة قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأغنيات والألبومات، وحرصت على التنقل بين أنماط موسيقية متعددة.

كما يمثل الألبوم أهمية خاصة بالنسبة لطيفة، باعتباره تعاوناً فنياً مع زياد الرحباني، الذي كانت تجمعهما رؤية فنية مشتركة خلال فترة العمل على الأغنيات، وهو ما يزيد من حالة الترقب لمعرفة الشكل النهائي الذي سيخرج به المشروع إلى الجمهور.

لطيفة تحتفظ بأعمال غنائية لم تطرح بعد

في سياق متصل، تمتلك لطيفة عدداً من الأغنيات التي لم تطرحها حتى الآن، إلى جانب مجموعة أخرى من الأعمال التي كان من المقرر طرحها ضمن ألبومها السابق، لكنها لم ترَ النور وقتها.

وتحتفظ الفنانة التونسية بهذه الأغنيات تمهيداً للاستفادة منها في مشروع غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، بما يفتح الباب أمام طرح ألبوم آخر يضم مجموعة من الأعمال التي جرى تسجيلها في فترات مختلفة.

وتحرص لطيفة خلال السنوات الأخيرة على تقديم أعمال متنوعة لجمهورها، سواء من خلال الأغنيات المنفردة أو الألبومات، مع الحفاظ على حضورها المستمر على الساحة الغنائية العربية.

ألبوم بطابع فني خاص

ويحمل الألبوم المرتقب مع زياد الرحباني طابعاً خاصاً، ليس فقط بسبب عدد الأغنيات التي يضمها، وإنما أيضاً بسبب توقيت طرحه، إذ يأتي بعد رحيل الموسيقار الذي كان له حضور مؤثر في المشهد الموسيقي العربي.

ومن المتوقع أن تكشف لطيفة خلال الفترة المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع، سواء أسماء الأغنيات أو طريقة طرحها، إلى جانب الموعد النهائي لوصول الألبوم إلى الجمهور.

وبينما تستعد لطيفة لطرح هذا التعاون المنتظر، يترقب جمهورها أيضاً أعمالها الغنائية الأخرى، خاصة في ظل امتلاكها عدداً من الأغنيات الجاهزة التي يمكن أن ترى النور ضمن مشاريعها المقبلة.

ويترقب محبو لطيفة وزياد الرحباني هذا العمل بشغف، باعتباره تعاوناً يجمع تجربة غنائية راسخة برؤية موسيقية استثنائية، فضلاً عن كونه من الأعمال التي تم إنجازها قبل رحيل زياد الرحباني، ما يمنحه مكانة خاصة لدى الجمهور العربي.