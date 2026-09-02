غادة طلعت تكشف تفاصيل شخصية نوال في «لعبة جهنم»: ضحية وقعت في طريق مجرم سايكوباتي | حوار

تألقت الفنانة غادة طلعت في حكاية «لعبة جهنم» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، ونجحت في جذب أنظار الجمهور من خلال تجسيدها لشخصية «نوال»، التي تحمل العديد من التفاصيل الإنسانية والنفسية، وتدخل في علاقة مع «علاء» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج.

وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد»، كشفت غادة طلعت تفاصيل الشخصية، وأسباب حماسها للمشاركة في العمل، كما تحدثت عن تعاونها مع محمد فراج والمخرج إسلام خيري، بالإضافة إلى رأيها في القضية التي يناقشها المسلسل وردود فعل الجمهور على الشخصية.

في البداية.. حدثينا عن شخصية نوال التي قدمتها في «القصة الكاملة»؟

أجسّد شخصية نوال، وهي سيدة كانت تحلم بأن تفتح محل ملابس، ولكن الظروف قادتها إلى طريق مختلف، بعدما وقعت ضحية لرجل نصاب استغلها، لتجد نفسها في النهاية داخل دائرة من الأحداث الصعبة.

كيف تصفين علاقة نوال بعلاء الذي يجسد شخصيته محمد فراج؟

نوال تتعرف خلال الأحداث على علاء، وحكايتها مختلفة عن باقي حكايات المسلسل، لأنها تكشف جانبًا آخر من شخصيته، وهو الجانب العاطفي والمشاعر، خصوصًا أن علاء يظهر طوال أحداث العمل وهو يرتكب جرائم مختلفة.

هل ترين أن نوال شخصية ضحية أم أنها تتحمل مسؤولية ما حدث لها؟

أنا أرى أن نوال ضحية، حتى لو كان هناك أشخاص يرون أنها ليست شخصية جيدة. هي تعرضت للاستغلال من رجل في البداية، وبعد ذلك تعرفت على علاء، وهي أيضًا وقعت ضحية له، لأنه رجل مجرم وسايكوباتي.

ما الذي حمسك للمشاركة في «القصة الكاملة»؟

أكثر ما حمسني للمشاركة هو التعاون مع المخرج إسلام خيري، والعمل مع الفنان محمد فراج، بالإضافة إلى السيناريو وكل صناع العمل، وكانت تجربة سعيدة جدًا بالنسبة لي.

كيف كان تعاونك مع محمد فراج؟

محمد فراج ممثل ونجم بارع ومتألق في كل أدواره، وهو مبدع جدًا. بصراحة اتخضيت عندما رأيته باللوك الخاص بالشخصية، وكان من الممتع جدًا العمل معه، وأنا سعيدة بهذه التجربة.

ماذا جذبك في موضوع المسلسل والقضية التي يناقشها؟

القضية التي يناقشها المسلسل مهمة جدًا وصعبة، لأنها تتناول عالم الدارك ويب، والحكاية مأخوذة من قصة حقيقية هزت الرأي العام وقت حدوثها، ولذلك كنت سعيدة جدًا بالمشاركة في هذا العمل.

كيف استقبلتِ ردود فعل الجمهور على شخصية نوال؟

سعيدة جدًا بتفاعل الجمهور مع الشخصية، خصوصًا أنهم أصبحوا يتحدثون عنها ويتفاعلون معها ويشاركون صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شيء أسعدني جدًا.

المسلسل تصدر التريند وحقق نجاحًا كبيرًا.. كيف ترين هذا النجاح؟

الحمد لله، هذا فضل من ربنا. أنا سعيدة جدًا بنجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه، وأرى أنه عمل مهم ومصنوع بحرفية، وسعيدة جدًا بالتعاون مع كل صناع العمل، وأعتبر التجربة إضافة مهمة إلى مسيرتي الفنية.



أبطال حكاية «لعبة جهنم» من «القصة الكاملة»

وتشهد حكاية «لعبة جهنم» من حكايات القصة الكاملة، مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: الفنان محمد فراج، والفنان الشاب عمر رزيق، والفنانة كريمة منصور وياسر عزت، غادة طلعت ومن إنتاج المخرج مجدي الهواري و اخراج إسلام خيري