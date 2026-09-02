بدون شرط جزائي .. إعلامي يكشف كواليس تجديد مصطفى شوبير مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد المحمودي، تفاصيل تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، موضحًا موقف اللاعب من الشرط الجزائي وفرص خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وقال المحمودي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «انتهى الأمر في الأهلي بتجديد تعاقد مصطفى شوبير، لكن فيه سؤالين مهمين: ماذا عن الشرط الجزائي اللي كان مصطفى بيفضله من أجل حلم الاحتراف؟ والسؤال الثاني عن الاحتراف نفسه، أخباره إيه مع تجديد العقد؟».

وأوضح أن عقد شوبير الجديد يمتد لموسمين بخلاف الموسم الحالي، مع عدم وجود شرط جزائي في التعاقد، إلا أن ملف الاحتراف شهد التوصل إلى صيغة توافقية بين اللاعب والنادي.

وأضاف: «كان فيه اتفاق من أيام قليلة حوالين إنه لو مفيش موضوع الشرط الجزائي، يتم السماح لمصطفى شوبير خلال الموسم الحالي، يعني من دلوقتي لحد الصيف الجاي، إنه في حال جاله عرض واقعي وحقيقي بمبلغ مُرضي للنادي الأهلي، سيتم السماح له بالاحتراف والرحيل عن الأهلي».

وأشار المحمودي إلى أن المبلغ الذي يعتبره الأهلي مرضيًا مقابل رحيل شوبير يتراوح بين 2 و3 ملايين يورو، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت محل نقاش خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع: «مفيش شروط جزائية، لكن فيه الأمر ده في بند في اتفاق، ودي الصيغة اللي توصل بيها الجميع. الأهلي حافظ على عقوده من غير شروط جزائية، ومصطفى خد اللي هو عايزه في النهاية، بمعنى لو عندي حاجة حقيقية في الاحتراف ووصلت في الموسم الحالي، تمام».

وكشف المحمودي سبب اقتصار إمكانية الاحتراف على الموسم الحالي، موضحًا أن الأهلي لا يريد ترك الأمر مفتوحًا، خاصة في ظل احتمالية وصول عرض خلال أي فترة انتقالات قد يدفع اللاعب للرحيل بشكل مفاجئ.

وقال: «الأهلي حط السنة دي علشان في النهاية ميقدرش يسيب المدة مفتوحة، فلازم العملية تكون مشروطة».

وأوضح أن مصطفى شوبير وافق على هذه الصيغة لسببين، أولهما إدراكه أن هناك اهتمامًا به في الوقت الحالي، لكنه يرى إمكانية وصول عروض أقوى خلال الفترة المقبلة.

أما السبب الثاني، بحسب المحمودي، فيتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في صيف 2027، والتي ستسبق نهاية المهلة المحددة للاحتراف.

وأضاف: «مصطفى بيعول كتير على إن الصيف الجاي، اللي هو نهاية المهلة، هيكون بعد كأس الأمم الأفريقية في صيف 2027، وكأس الأمم كل وسائل الإعلام في العالم بتغطيه، وأصبح بيحظى بمتابعة كبيرة جدًا على مستوى العالم».

واختتم المحمودي حديثه بالتأكيد على أن استمرار شوبير مع الأهلي يظل خيارًا قائمًا حال عدم وصول عرض مناسب، قائلًا: «لو مجتش حاجة مرضية بالنسبة له وبالنسبة للنادي الأهلي، خلاص هو مكمل ومعندوش أي مشكلة في الاستمرار، ولو وصلت حاجة تليق بيه وبالنادي الأهلي، فأهلًا وسهلًا بالاحتراف وإنه يخوض تجربة احترافية».