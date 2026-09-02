قررت لجنة المسابقات تأجيل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني «ب» بالمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة، بعدما كان مقررًا بدء المسابقة اليوم الأربعاء.

تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني «ب» بالقاهرة بعد عودة أورنج

وتقرر إقامة الجولة الافتتاحية يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على أن يتم إرسال جدول مباريات المجموعة إلى الأندية خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار التأجيل بعد عودة نادي أورنج إلى المشاركة في المسابقة بصورة مؤقتة، تنفيذًا لقرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بشأن التدابير الوقتية الخاصة بالنادي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن التزامه بتنفيذ قرار «كاس»، مع التأكيد على احترامه لكافة درجات التقاضي، لحين الفصل النهائي في النزاع.

وأوضح اتحاد الكرة أن قرار استبعاد أورنج في وقت سابق جاء استنادًا إلى خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني للنادي، والذي أشار إلى عدم حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي.

وأكد الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذها بشأن أورنج تمت وفقًا للقانون المصري واللوائح المنظمة لكرة القدم، مشددًا في الوقت نفسه على احتفاظه بحقه في تقديم دفوعه وأسانيده القانونية أمام محكمة الموضوع، انتظارًا للحكم النهائي في القضية.