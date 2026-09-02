إعلامي يكشف تفاصيل عقد حسام وإبراهيم حسن الجديد مع منتخب مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل العقد الجديد للتوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر، موضحًا قيمة الشرط الجزائي ورواتب الجهاز الفني.



وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “العقد الجديد لحسام وإبراهيم حسن يتضمن شرطاً جزائيًا قيمته راتب 3 شهور في حالة فسخ التعاقد من جانب اتحاد الكرة يفسخ العقد تلقائيًا وبدون شروط جزائية في حالة عدم التأهل لأمم أفريقيا أو كأس العالم”.

وتابع: “حسام حسن سيحصل على 3 ملايين جنيه مع خصم الضرائب وحصول إبراهيم حسن على مليون 250 ألف جنيه وبنسبة 99% استمرار الجهاز الفني المعاون للتوأم".

وأضاف: “التوأم لم يعترضا على وضع بند الفسخ التلقائي من جانب اتحاد الكرة حال الفشل في التأهل للمربع الذهبي لأمم أفريقيا، وما تردد عن وجود أزمة ورفض اتحاد الكرة صرف شهر أغسطس قبل تمديد العقد غير صحيح”.