الحقي نفسك قبل العقم.. أعراض تكشف قصور المبيض الأولى

يعد قصور المبيض من أخطر الأمراض التي تهدد خصوبة النساء وتحقيق حلم الأمومة وهو يصيب النساء عادة بين سن الثلاثين والأربعين.

ووفقا لموقع hopkinsmedicine يبقى السبب مجهولاً ويعمل الباحثون على فهم أسباب قصور المبيض الأولي وقد ينتج هذا عن أي سبب يُقلل من عدد البويضات في المبيضين كما قد يحدث أيضاً إذا لم تُنتج المبايض كمية كافية من الهرمونات، حتى مع وجود عدد طبيعي من البويضات.

تشمل بعض الأسباب المعروفة لـ POI ما يلي:

مرض مناعي ذاتي يقوم فيه الجسم بإنتاج أجسام مضادة تهاجم المبيضين.

اضطرابات الأكل.

الحالات الوراثية، مثل متلازمة تيرنر، أو متلازمة إكس الهشة، أو غالاكتوزيميا.

العدوى التي تضر بالمبايض، مثل النكاف.

مشاكل في الهرمونات التي تنظم عمل المبيضين، مثل الهرمون المنبه للجريب (FSH).

جراحة المبيضين.

أمراض الغدة الدرقية.

السموم التي تؤثر على المبايض، مثل تلك الناتجة عن الإشعاع أو العلاج الكيميائي.