قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بروش» السيدة انتصار السيسي يلفت الأنظار في استقبال الرئيس الصيني وقرينته
انفراجة في أزمة بيزيرا .. خالد الغندور يكشف تطورات موقف لاعب الزمالك
دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة
ارتفاع التبادل التجاري لـ 20.8 مليار دولار.. ماذا قالت «تشاينا ديلي» عن زيارة رئيس الصين لمصر؟
مُتخصّص في الشئون الصينية يكشف أهمية زيارة شي جين بينغ لمصر
احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان
المنطقة تشتعل .. انفجارات بمنشآت غاز إيرانية .. ورد إيراني يستهدف الأردن والكويت والبحرين
برشلونة يفرّط في موهبته الشابة .. وكورتيس ينتقل إلى رويال أنتويرب
في قضية حيازة مخدرات .. حبس ندي كامل ومطرب راب 4 أيام على ذمة التحقيقات
طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل
خالد الغندور يكشف تحرّك الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم
136.9 مليار جنيه يسحبها المركزي من البنوك .. ما السر وراء ذالك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في قضية حيازة مخدرات .. حبس ندي كامل ومطرب راب 4 أيام على ذمة التحقيقات

ندى كامل
ندى كامل

قرّرت جهات التحقيق حبس ندى كامل ومطرب الراب الشهير بكردي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما مواد مخدرة.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب الراب حسين. ع، الشهير بـ«كردي»، برفقة ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بمنطقة مدينة نصر، على خلفية حيازتهما مواد مخدرة.

تفاصيل ضبط المتهمين 
وكشفت التحريات الأولية أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبحوزتهما نحو 100 جرام من مخدر الهايدرو و10 جرامات من مخدر الكوكايين.

التحفظ على المضبوطات
وعقب ضبطهما، جرى اقتياد «كردي» وندى الكامل إلى قسم الشرطة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة حيازتهما للمواد المخدرة.

ندى كامل حيازة مخدرات مطرب راب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

ترشيحاتنا

النيابة العامة

النيابة العامة تتيح خدمة الاستعلام الإلكتروني عن دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل يحمل إسطوانات غاز بالإسكندرية

حريق برج بميدان المحطة بطنطا

مسئول طبي بالغربية: 4 حالات اختناق إثر حريق مصعد البرج الأيقوني بميدان محطة قطارات طنطا

بالصور

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد