مواعيد مباريات مانشستر سيتي في سبتمبر 2026 .. ديربي مانشستر وافتتاح مشوار دوري الأبطال

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض عدد من المواجهات القوية خلال شهر سبتمبر الجاري، في مختلف البطولات، حيث يواصل منافساته في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب انطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن مشاركته في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويخوض مانشستر سيتي الموسم الحالي تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، الذي تولى المسئولية خلفًا للإسباني بيب جوارديولا، بعد رحيل الأخير عن تدريب الفريق عقب فترة استمرت 10 سنوات.

وشهدت صفوف مانشستر سيتي تغييرات عديدة خلال الفترة الماضية، مع رحيل عدد من اللاعبين، أبرزهم جون ستونز ورودري وبرناردو سيلفا، بالإضافة إلى انتقال المصري عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليعتلي صدارة جدول الترتيب، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال سبتمبر بمختلف المسابقات.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في سبتمبر

السبت 5 سبتمبر:

مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الثلاثاء 8 سبتمبر:

بورتو ضد مانشستر سيتي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، على ملعب الدراجاو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الأحد 13 سبتمبر:

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الخميس 17 سبتمبر:

مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، على ملعب الاتحاد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الأحد 20 سبتمبر:

مانشستر سيتي ضد سندرلاند، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.