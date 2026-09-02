برشلونة يفرّط في موهبته الشابة .. وكورتيس ينتقل إلى رويال أنتويرب

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، رحيل أحد لاعبيه الشباب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سياسة النادي الخاصة بمنح بعض اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة، إلى جانب تحقيق استفادة مالية من عمليات البيع.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق من اليوم رحيل الثنائي توني فرنانديز وجيل فيرنانديز عن فريق الشباب.

وكشف النادي الكتالوني، في بيان رسمي، عن انتقال مدافعه الشاب ألفارو كورتيس إلى صفوف رويال أنتويرب البلجيكي، بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن 50% من حقوق اللاعب الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، احتفظ برشلونة بحق إعادة شراء كورتيس، البالغ من العمر 21 عامًا، بما يضمن للنادي إمكانية استعادة خدمات المدافع مستقبلًا.

وكان كورتيس يأمل في الاستمرار مع الفريق الأول لبرشلونة، خاصة بعدما حصل على فرصة الظهور للمرة الأولى تحت قيادة المدرب هانز فليك خلال المراحل الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني الموسم الماضي.

لكن موقف اللاعب تغير خلال الفترة الأخيرة، بعدما فضل الانتقال إلى نادٍ يضمن له المشاركة بصورة منتظمة والحصول على دور أساسي، وهو ما كان من الصعب تحقيقه مع الفريق الأول لبرشلونة في الوقت الحالي.

وشهدت صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عدة تغييرات، حيث رحل عدد من اللاعبين، من بينهم روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو وفيران توريس، في الوقت الذي دعم فيه النادي قائمته بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها جابرييل جيسوس ورودري ودومينيك ليفاكوفيتش وجواو كانسيلو وكريم أديمي وأنتوني جوردون وجيريمي بيسيو.