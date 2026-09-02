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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة ينفي رحيل أحمد خطاب بعد التعادل أمام إنبي

احمد خطاب
احمد خطاب
سارة عبد الله

أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي غزل المحلة لا يفكر في رحيل أحمد خطاب، المدير الفني للفريق، رغم النتائج التي حققها الفريق خلال الجولات الثلاث الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: "نادي غزل المحلة نفى رغبة النادي في رحيل المدرب أحمد خطاب بعد مرور 3 جولات في الدوري المصري الممتاز
الفريق قدم مباراة جيدة أمام الشرقية إنبي وكان قريبًا من تحقيق الفوز ولكن حالفه سوء توفيق، وهو ليس خطأ أحمد خطاب والمدرب “عامل اللي عليه”.

وأضاف أن سوء التوفيق يلازم الفريق منذ بداية الدوري، لكن هناك ثقة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وطالب النادي جماهيره بمواصلة دعم الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة أن غزل المحلة يستعد لمواجهة صعبة أمام البنك الأهلي بعد 4 أيام، مؤكدًا غلق ملف مباراة إنبي والتركيز على التحضير للمواجهة المقبلة.

غزل المحلة خالد الغندور رحيل أحمد خطاب

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