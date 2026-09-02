قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوربس: ترامب لا يكترث إطلاقاً بإجبار إيران على قبول اتفاق
انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة
استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين
مجلس الأمن يصوّت الشهر الجاري على تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على إيران
الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة.. تصعيد عسكري متبادل وأزمة اقتصادية تضغط على طهران
جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه
استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت
بعد 286 يومًا في البحر.. حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تصل إلى تايلاند
أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

الكويت وإيران
الكويت وإيران
محمود نوفل

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم بالكويت بالصواريخ والمسيرات.

وبعث الحرس الثوري الإيراني برسالة إلى الشعب الكويتي حيث قال: “إلى شعب الكويت الشريف والكريم؛ ارتكب أبناء الشيطان، الذين يتمركز بعضهم في قواعد «الشيطان الأكبر» في الكويت، ليلة أمس جريمة كبيرة في المنطقة”.

وأضاف: “وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، قصف الجيش الأمريكي، قاتل الأطفال، منزلاً سكنياً في سيريك وحوّل حفل عقد قران شاب وشابة محترمين من أهل السنّة إلى مأتم، بعد أن أغرق المكان بالدماء”.

وتابع: “في هذا الهجوم، أُصيب نحو 70 مدنياً بريئاً، واستشهد 4 منهم، بينهم طفل. ورداً على هذه الجريمة، شنّ مقاتلو القوة البرية في الحرس، فجر اليوم، بالتزامن مع مهاجمة القواعد الأمريكية في الأردن والبحرين وأربيل، هجوماً مركباً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مقر وإقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر العدو”.

وزاد: “ثم استهدفوا حظيرة للطائرات المسيّرة ومنصة انتشار المسيّرات المشاركة في الهجمات ضد السكان، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة”.

وواصل الحرس الثوري قائلا: “يا شعب الكويت الشريف؛ أنتم تعرفون جيداً محبتنا وصلتنا بكم.  وما يؤلمنا ويثير قلقنا هو احتلال الأراضي الإسلامية من قبل الجيش الأمريكي”.

وختم الحرس الثوري رسالته بأن “هذه الهجمات تأتي لمساعدتكم على تطهير أرض الكويت، أرض الكرماء، من الوجود الأمريكي”.

الكويت إيران الحرس الثوري الإيراني قاعدة علي السالم بالكويت الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

رونالدو

رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

ترشيحاتنا

تويوتا هايس

تويوتا هايس تتحول إلى منزل متنقل 4x4 يتفوق على لاند كروزر في المساحة

شاومي

شاومي تطلق هاتف Redmi Note 17 Pro Max عالمياً ببطارية تدوم 3 أيام

سيارات زيرو شبابية في مصر

لا تتخطي مليون جنيه.. سيارات زيرو شبابية في مصر

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد