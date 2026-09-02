استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم بالكويت بالصواريخ والمسيرات.

وبعث الحرس الثوري الإيراني برسالة إلى الشعب الكويتي حيث قال: “إلى شعب الكويت الشريف والكريم؛ ارتكب أبناء الشيطان، الذين يتمركز بعضهم في قواعد «الشيطان الأكبر» في الكويت، ليلة أمس جريمة كبيرة في المنطقة”.

وأضاف: “وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، قصف الجيش الأمريكي، قاتل الأطفال، منزلاً سكنياً في سيريك وحوّل حفل عقد قران شاب وشابة محترمين من أهل السنّة إلى مأتم، بعد أن أغرق المكان بالدماء”.

وتابع: “في هذا الهجوم، أُصيب نحو 70 مدنياً بريئاً، واستشهد 4 منهم، بينهم طفل. ورداً على هذه الجريمة، شنّ مقاتلو القوة البرية في الحرس، فجر اليوم، بالتزامن مع مهاجمة القواعد الأمريكية في الأردن والبحرين وأربيل، هجوماً مركباً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مقر وإقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر العدو”.

وزاد: “ثم استهدفوا حظيرة للطائرات المسيّرة ومنصة انتشار المسيّرات المشاركة في الهجمات ضد السكان، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة”.

وواصل الحرس الثوري قائلا: “يا شعب الكويت الشريف؛ أنتم تعرفون جيداً محبتنا وصلتنا بكم. وما يؤلمنا ويثير قلقنا هو احتلال الأراضي الإسلامية من قبل الجيش الأمريكي”.

وختم الحرس الثوري رسالته بأن “هذه الهجمات تأتي لمساعدتكم على تطهير أرض الكويت، أرض الكرماء، من الوجود الأمريكي”.