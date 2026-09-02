قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوربس: ترامب لا يكترث إطلاقاً بإجبار إيران على قبول اتفاق
انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة
استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين
مجلس الأمن يصوّت الشهر الجاري على تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على إيران
الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة.. تصعيد عسكري متبادل وأزمة اقتصادية تضغط على طهران
جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه
استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت
بعد 286 يومًا في البحر.. حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تصل إلى تايلاند
أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى رحيل أحمد علام.. أول نقيب للممثلين

ذكرى رحيل أحمد علام.. أول نقيب للممثلين
ذكرى رحيل أحمد علام.. أول نقيب للممثلين
أ ش أ

تحل اليوم /الأربعاء/ ذكرى رحيل الفنان القدير أحمد علام، أول نقيب للممثلين، وأحد الأسماء البارزة في تاريخ المسرح والسينما المصرية، والذي جمع بين قوة الحضور وملامحه الحادة وصوته المميز، فأجاد تجسيد شخصية الباشا والرجل الأرستقراطي، وخلد لنفسه أدوارا لا تنسى، من بينها شخصية والد إنجي في فيلم "رد قلبي"، ورضوان باشا في "قلوب العذارى".

ولد أحمد علام في 20 يوليو عام 1899 بقرية سندبيس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ونشأ وسط أسرة أرستقراطية، حيث كان والده عمدة البلدة، وهو ما انعكس لاحقا على براعته في تجسيد الأدوار ذات الطابع الاجتماعي الأرستقراطي.

بدأ حياته موظفا بوزارة الحقانية (العدل)، لكنه سرعان ما ترك الوظيفة مدفوعا بعشقه للمسرح، فالتحق بفرقة عبد الرحمن رشدي عام 1923، ثم انضم إلى فرقة رمسيس حتى عام 1930، وبعدها عمل مع فرقة فاطمة رشدي.

خلال تلك الفترة، تألق في مجموعة من العروض التاريخية، من بينها "مجنون ليلى"، "عنترة بن شداد"، "مارك أنطونيو"، "شهرزاد"، و"شجر الدر".

وفي مرحلة مبكرة من حياته، أصيب بانفصال شبكي أثر على بصره، فسافر إلى ألمانيا للعلاج، وهناك شدته المسارح الأوروبية، ليتعمق في دراسة التمثيل والإخراج.

لم يكتف أحمد علام بالوقوف على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا، بل حمل على عاتقه الدفاع عن حقوق الفنانين، فأسس اتحاد الممثلين الذي لم يستمر طويلا، لكنه مهد لاحقا لإنشاء نقابة الممثلين التي أصبح أول نقيب لها، في وقت لم يكن ينظر فيه إلى المهنة إلا باعتبارها "تشخيصا".

إلى جانب ذلك، شارك أحمد علام في أعمال مهمة مع كبار النجوم، فوقف أمام كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم "وداد" عام 1936، وأمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في "يوم سعيد" عام 1940.

إلا أن ذروة نجاحه كانت بدور الأمير إسماعيل كمال في "رد قلبي" عام 1957، ثم بدور رضوان باشا في "قلوب العذارى" عام 1958.

أما على خشبة المسرح، فقد كانت مسرحية "دموع إبليس" عام 1959 آخر أعماله قبل أن يفقد بصره تماما.

كرمه الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1960، بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى خلال احتفالات عيد العلم الثاني.

وفي الثاني من سبتمبر عام 1962، رحل الفنان القدير أحمد علام عن عالمنا، تاركا وراءه مسيرة فنية حافلة ومكانة راسخة في ذاكرة المسرح والسينما المصرية.

ذكرى رحيل الفنان القدير أحمد علام أول نقيب للممثلين تاريخ المسرح والسينما المصرية ملامحه الحادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

رونالدو

رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد