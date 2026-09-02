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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال السعودي بكام في البنوك اليوم؟ .. مفاجأة في أعلى وأقل سعر للشراء والبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، عند آخر مستويات سجلها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة في البنوك، وشهدت أسعار الريال السعودي تفاوتًا بين البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 13.61 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أعلى سعر للبيع 13.69 جنيه في بنك الكويت الوطني.

وعلى الجانب الآخر، بلغ أقل سعر لشراء الريال السعودي 13.12 جنيه في المصرف المتحد، في حين سجل أقل سعر للبيع 13.55 جنيه في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.55 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.52 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.52 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.53 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.61 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.55 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.55 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.53 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.52 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.51 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.50 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.47 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.46 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.40 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.21 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.12 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع.

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