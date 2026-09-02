اصطدام سفينتين تجاريتين ترفعان علم تركيا قبالة سواحل إسطنبول

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، باصطدام سفينتين تجاريتين ترفعان علم تركيا قبالة سواحل إسطنبول.

وفي وقت لاحق، لقي 8 أشخاص حتفهم، وفقدان آخرين، إثر انقلاب عبارة كانت تقل نحو 270 راكباً من المسافرين وأفراد الطاقم قبالة سواحل شمال قبرص.

وذكرت التقارير الإعلامية أن العبارة، المملوكة لشركة خاصة، غادرت ميناء غيرنه شمال قبرص عند الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، متجهة إلى ميناء طاشوجو في جنوب تركيا، قبل أن تتعرض لتسرب المياه بعد وقت قصير من إبحارها، لأسباب لا تزال مجهولة.

وقال ناجون إن العبارة بدأت تتحرك بصورة غير منتظمة أثناء الرحلة، قبل أن يؤدي اصطدام قوي بسطح المياه إلى حدوث كسر في مقدمتها مزدوجة البدن، ما سمح بتسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخلها.

ووقع الحادث قبالة سواحل غيرنه، وهي من أبرز المنتجعات السياحية في شمال قبرص، وتربطها بتركيا خدمات نقل بحري منتظمة.

وأثار الحادث حالة من الصدمة والحزن في أنحاء المنطقة، فيما تجمع أقارب الركاب أمام أحد المستشفيات المحلية وبوابات ميناء غيرنه، في انتظار معلومات عن مصير ذويهم.