الرئيس الروسي: تركيا أحد الشركاء المميزين لنا.. ومستوى التعاون الاقتصادي لا يزال مرتفعًا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا أحد الشركاء المميزين لروسيا في السياسة الخارجية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال مرتفعًا.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، التي تعقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، حيث أشار بوتين إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا حيث بلغ ما يقرب من 7 ملايين سائح روسي في عام 2025، مؤكدا إمكانية تطوير التعاون في المجال الثقافي والإنساني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأوضح بوتين أن روسيا وتركيا تواصلان تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى، من بينها محطة "أكويو" للطاقة النووية، معربا عن ثقته بأن "روساتوم" الحكومية ستُدشّن الوحدة الأولى من محطة "أكويو" للطاقة النووية في عام 2026، كما هو مُخطط له.

من جانبه، قال أردوغان إن العلاقات التركية الروسية حققت تطورا كبيرا، مشيرا إلى أن أنقرة وموسكو تترقبان افتتاح محطة "أكويو" للطاقة النووية وستتخذان خطوات مشتركة نحو هذا الاتجاه.