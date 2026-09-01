نصاب يستولى على أموال سيدة بزعم رفع أوراقها على منصة رسمية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحصل منها على مبلغ مالى أمام مكتب العمل بالقاهرة مقابل رفع أوراقهم عبر أحد المواقع الإلكترونية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأنه يقوم بمساعدة المترددين على مكتب العمل عن طريق رفع بياناتهم على إحدى المنصات بمقابل مادى ، تيسيراً للإجراءات عليهم واتخاذه مقراً خارج مكتب العمل لإيهام المواطنين المترددين بكونه ذو صفة رسمية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.