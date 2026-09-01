من الشوارع إلى قبضة الأمن .. حكاية سقوط 9 متهمين باستغلال 11 طفلًا في التسول بالقاهرة

لم تكن مشاهد الأطفال وهم يلاحقون المارة لبيع السلع أو طلب المساعدة مجرد محاولة فردية لكسب المال، إذ كشفت التحريات عن استغلال عدد من الأشخاص للأطفال الأحداث ودفعهم إلى التسول واستجداء المواطنين بطريقة إلحاحية في شوارع القاهرة.



ونجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط 6 رجال و3 سيدات، لـ7 منهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بإلحاح.



وخلال الضبط، عثر بصحبة المتهمين على 11 حدثًا من المعرضين للخطر، كانوا يُستخدمون في بيع السلع والتسول واستجداء المارة.



وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



كما جرى تسليم الأطفال الذين أمكن الوصول إلى ذويهم لأهليتهم، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، فيما تم التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم وإبعادهم عن خطر الاستغلال في الشوارع.