وزير الدولة للإنتاج الحربي: العلاقات المصرية - البوسنية تشهد زخمًا بدعم من القيادة السياسية بالبلدين الصديقين

شارك الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي فى افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الأول بدولة البوسنة والهرسك "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمُقام خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري في العاصمة سراييفو، وجاء افتتاح المعرض بحضور Denis Bećirović رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز للمعرض، والذي يعزز مكانة البوسنة والهرسك على خريطة صناعة الدفاع، ويعكس حرص الجانب البوسني على أن يكون المعرض متكاملاً ويوفر للجهات المعنية منصة موحدة تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، للوقوف على أحدث الابتكارات والتقنيات الصناعية المتقدمة ومناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة.

وأشار جمبلاط إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين، والتي تشهد زخمًا بدعم من القيادة السياسية بالبلدين الصديقين، مؤكدا أنه سيحرص خلال مشاركته في المعرض على بحث أوجه التعاون المشترك مع عدد من الجهات المشاركة بالمعرض، واستقبال الوفود الفنية داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي لاستعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية للشركات التابعة للوزارة، ومناقشة سبل عقد شراكات صناعية استراتيجية مشتركة، علاوة على زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الشركات الممثلة لمختلف الدول للوقوف على أحدث تكنولوجيات التصنيع.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بنجاح معرض ومؤتمر "First Balkan Shield" في تحقيق أهدافه وإتاحة فرص واعدة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات التعاونية في مجال التصنيع الدفاعي.

وتضمن الافتتاح عرض فيلم عن معرض الدفاع الأول والعارضين والصناعات الدفاعية بالبوسنة، والتي يمتد تاريخها لأكثر من 75 عامًا.

وعقب مراسم الافتتاح الرسمي والتقاط الصور التذكارية، استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، زوكان هيليز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك بجناح الوزارة بالمعرض، حيث استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي قدرات شركات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الدفاعي وأبرز المنتجات التي تشارك بها الوزارة بالمعرض.

كما بحث الجانبان موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأشاد زوكان هيليز بما شاهده من معروضات تعكس ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية من تقدم وتطور ملحوظ.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات المهمة داخل جناح الوزارة، وتم تفقد المعروضات ومناقشة أوجه التعاون المشترك.. كما تفقد الوزير عددا من الأجنحة، ومنها جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) التركية.

جدير بالذكر أن First Balkan Shield- Defence Industry Expo and Summit 2026 يجمع العديد من الجهات والشركات المتخصصة في مجالات تصنيع الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية، لعرض أحدث التقنيات الصناعية.

ومن المقرر أن يشهد عقد سلسلةً من الجلسات النقاشية التخصصية بهدف تبادل الرؤى والأفكار بين قادة الصناعة والخبراء من مختلف دول العالم، ويغطي برنامج مؤتمر الصناعات الدفاعية مجالات عدة تتضمن التقنيات الحديثة في التصنيع الدفاعي والأمني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصنيع الإضافي، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وغيرها من الموضوعات المهمة.