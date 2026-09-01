بسبب معاكسة فتاة.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة القطامية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تشاجر عدد من الأشخاص بسبب معاكسة فتاة في القطامية بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم داخل أحد التجمعات السكنية بالقاهرة.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية بين طرف أول: (3 أشخاص) طرف ثان : (4 أشخاص) ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات "صديقة أحد أفراد الطرف الثانى" قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.