الطقس اليوم .. سحب مُنخفضة تغطي مناطق بالقاهرة وأمطار خفيفة غير مُتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، والظواهر الجوية المتوقعة، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فيما يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذّرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

خلال الطقس اليوم، بحسب هيئة الأرصاد، فإنه متوقع أن تظهر سحب منخفضة متفرقة على القاهرة الكبرى ومدن القناة قد تؤدي لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، مع وجود فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10%) على فترات متقطعة بالمحافظات الساحلية والوجه البحري.

وتنشط الرياح أحياناً، خلال الطقس اليوم، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مما يعزز تلطيف الأجواء ليلاً.

درجات الحرارة اليوم والرطوبة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى / المحسوسة)، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35°م | المحسوسة 37°م

الوجه البحري: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30°م | المحسوسة 34°م

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32°م | المحسوسة 36°م

شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م

جنوب الصعيد: العظمى 40°م | المحسوسة 41°م

وعن نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تسجل نسب الرطوبة العظمى ليلاً على السواحل الشمالية بين 90% و95%، وعلى القاهرة والوجه البحري بين 50% و85%، بينما تنخفض على جنوب الصعيد لتسجل نهاراً بين 10% و15%.

وأهابت الأرصاد بالقيادة بحذر أثناء الشبورة الصباحية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.