استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إستهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا ومنطقة أوديسا، ضمنت تشغيل الموانئ الأوكرانية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : القوات المسلحة الروسية ضربت في ميناء "أوديسا" منشأة إنتاج تجريبي للزوارق غير المأهولة، بالإضافة إلى 6 خزانات للوقود المخصص للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية: استهدفنا مساء يوم 1 سبتمبر مركزا لوجستيا في مقاطعة كييف تحتوي مستودعاته على سلع أجنبية مزدوجة الاستخدام.

وختمت الدفاع الروسية: استهدفنا مركزا لوجستيا في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف باستخدام مسيّرة من طراز "غيران-4 سيكر".