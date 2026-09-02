وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة

صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، يوم الثلاثاء، عقب وصوله إلى فنزويلا، بأن الاتفاقيات التي ستوقعها شركات النفط الأمريكية وغيرها من الدول غدًا في كاراكاس ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بأكثر من الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة.

يقوم رايت بزيارة ليوم واحد إلى فنزويلا، العضو المؤسس لمنظمة أوبك، وهي زيارته الثانية منذ اعتقال القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير.

يشار إلى أن إنتاج النفط الفنزويلي بلغ ذروته بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في أواخر التسعينيات، لكنه انخفض بشكل حاد بعد ذلك بسبب نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات الأمريكية. وفي الأشهر الأخيرة، تراوح الإنتاج بين 1.1 و1.2 مليون برميل يوميًا، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا منذ اعتقال مادورو.